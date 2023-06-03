Станом на 3 червня 484 дитини загинуло та понад 998 зазнали поранень різного ступеня тяжкості внаслідок повномасштабної збройної агресії Росії проти України.

Джерело: Офіс генпрокурора України.

За офіційною інформацією ювенальних прокурорів, більше ніж 1 482 дитини постраждали в Україні внаслідок дій російських загарбників. Проте ці цифри не є остаточним результатом, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях України.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 462, Харківській – 283, Київській – 128, Херсонській – 105, Запорізькій – 91, Миколаївській – 89, Дніпропетровській – 74, Чернігівській – 71, Луганській – 67.

Крім того, 2 червня внаслідок обстрілу окупантами смт Ківшарівка Харківської області поранено 3-річного хлопчика.

Також 2 червня між с. Лютівка та с. Леміщене Харківської області автомобіль з родиною наїхав на вибуховий пристрій та підірвався. Дві дівчинки 12 і 15 років та 12-річний хлопчик, які були в авто, отримали поранення.

2 червня у с. Загорянівка Херсонської області на дитячому майданчику здетонував вибуховий предмет, залишений російськими окупантами. Травми отримали двоє хлопчиків 3 та 10 років.