Джерело: Офіс генпрокурора України.
За офіційною інформацією ювенальних прокурорів, більше ніж 1 482 дитини постраждали в Україні внаслідок дій російських загарбників. Проте ці цифри не є остаточним результатом, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях України.
Найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 462, Харківській – 283, Київській – 128, Херсонській – 105, Запорізькій – 91, Миколаївській – 89, Дніпропетровській – 74, Чернігівській – 71, Луганській – 67.
Крім того, 2 червня внаслідок обстрілу окупантами смт Ківшарівка Харківської області поранено 3-річного хлопчика.
Також 2 червня між с. Лютівка та с. Леміщене Харківської області автомобіль з родиною наїхав на вибуховий пристрій та підірвався. Дві дівчинки 12 і 15 років та 12-річний хлопчик, які були в авто, отримали поранення.
2 червня у с. Загорянівка Херсонської області на дитячому майданчику здетонував вибуховий предмет, залишений російськими окупантами. Травми отримали двоє хлопчиків 3 та 10 років.
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- Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що від початку повномасштабної війни в Україні Росія вчинила понад 4 200 кримінальних злочинів проти дітей.
- За словами очільниці Мінсоцполітики, станом на сьогодні понад 7 мільйонів українських дітей стали дітьми війни.