Акумуляторна батарея – це один із основних елементів автомобіля. Без нього машина не може продовжувати свій рух та виконувати основну функцію – перевезення людей та доставку речей.

Рано чи пізно, АКБ доводиться змінювати через закінчення терміну служби, і ви звертаєтеся до автосервісу. Звернувши увагу на проблеми багатьох водіїв із акумулятором, наші фахівці вирішили дати кілька слушних порад щодо правильної експлуатації АКБ.

Міф або реальність

У народі існує думка, що акумуляторну батарею потрібно щоразу заряджати перед початком використання. Особливо це можуть рекомендувати друзі, безграмотні «знавці», продавці автомобільних товарів.

Насправді це не так. Акумулятор продовжує період експлуатації лише в тому випадку, якщо його заряджати щонайменше – у міру розрядження. Постійні розряди служать руйнівним процесом для електродних ґрат у якісних АКБ. Як наслідок – деформація. Якщо ж у вас – неякісний модельний варіант, виготовлений із вторинної сировини, йому навіть буде корисно проходити подібний «розрядний шок», оскільки це допоможе позбутися від бруду між пластинами.

Для сучасних моделей акумуляторних батарей важливо, щоб АКБ мав підзаряд під час роботи (у буферному режимі).

Буферний та циклічний режими

АКТ в автомобілях працюють у двох основних режимах. До них відносяться:

Буферний режим

Акумуляторна батарея постійно підживлюється від мережі. Якщо до джерела живлення не надходить електроенергія, АКБ починає працювати, використовуючи власний заряд. Після підключення до джерела живлення зарядка АКБ відновлюється. Такий режим ідеально підходить для сучасних моделей автомобілів.

Циклічний режим

Моделі акумуляторів розряджають «під 0», а потім заряджають не менше ніж один раз на добу. В даному випадку експлуатаційний період вимірюватиметься не тимчасовим терміном, а кількістю циклічних зарядів. Крім того, на термін роботи впливатиме глибина розрядження батареї.

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