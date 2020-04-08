Про це розповіла виконуюча обов’язки голови міністерства освіти і науки Любомира Мандзій.
Наразі терміни проведення сесій ЗНО залишаються невизначеними. Точні дати назвуть після того, як закінчиться загальнонаціональний карантин.
Проте в МОН наголосили, що формат тестування міняти не будуть, так само як і вимоги до рівня знань абітурієнтів. Може бути змінено лише сценарій здачі тестів.
“Зміни в проведенні ЗНО можуть бути тільки в термінах проведення. Інших змін у процедуру тестування вносити не будемо”, – сказала в. о. міністра.
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