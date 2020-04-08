Формат зовнішнього незалежного тестування, як і правила його проведення, не змінюватимуться в зв'язку із загальнонаціональним карантином через коронавірус.

Про це розповіла виконуюча обов’язки голови міністерства освіти і науки Любомира Мандзій.

Наразі терміни проведення сесій ЗНО залишаються невизначеними. Точні дати назвуть після того, як закінчиться загальнонаціональний карантин.

Проте в МОН наголосили, що формат тестування міняти не будуть, так само як і вимоги до рівня знань абітурієнтів. Може бути змінено лише сценарій здачі тестів.

“Зміни в проведенні ЗНО можуть бути тільки в термінах проведення. Інших змін у процедуру тестування вносити не будемо”, – сказала в. о. міністра.

12 березня в Україні через карантин перенесли пробне зовнішнє незалежне оцінювання.