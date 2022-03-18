Про це Кулеба сповістив в інтерв’ю виданню “Українська Правда”.
Коментуючи позиції сторін на переговорах, Кулеба пояснив, що у будь-якої війни є два фінали: ворога потрібно або розбити, або знайти та зафіксувати взаємоприйнятні рішення. Сам очільник МЗС України вважає другий варіант – реальнішим.
“З точки зору України, не з точки зору Росії, ми маємо чітко і тверезо розуміти, що або ми маємо налаштуватися на війну до кінця, в результаті якої ми тотально, безумовно і беззастережно перемагаємо Росію, або має бути угода на вигідних для України умовах”, – наголосив Дмитро Кулеба.
Кулеба додав, що наразі українська делегація працює над створенням максимально вигідних для нас умов, йдеться зокрема про “максимально жорсткі і чіткі гарантії безпеки”. Також він закликав не реагувати на нібито “злиті” домовленості сторін.
“Це просто інформаційна війна, в якій ми маємо нарешті навчитися бути серйозними дорослими людьми і не вестися на вкиди”, – констатував міністр закордонних справ України.
- Нагадаємо, німецький канцлер Олаф Шльц провів телефонну розмову з президентом РФ Володимиром Путіним закликавши його негайно припинити кровопролиття в Україні.
- Раніше радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк заявив, що думка Федерального канцлера Німеччини Олафа Шольца про покладання провини за війну винятково на Путіна є помилковою. Подоляк у своїй заяві спирається на дані соцопитувань, які показують, що більшість росіян підтримують війну проти України.