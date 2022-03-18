Очільник Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба переконаний, що російсько-українська війна може завершитися лише за двома сценаріями: тотальної поразки РФ або угоди.

Про це Кулеба сповістив в інтерв’ю виданню “Українська Правда”.

Коментуючи позиції сторін на переговорах, Кулеба пояснив, що у будь-якої війни є два фінали: ворога потрібно або розбити, або знайти та зафіксувати взаємоприйнятні рішення. Сам очільник МЗС України вважає другий варіант – реальнішим.

“З точки зору України, не з точки зору Росії, ми маємо чітко і тверезо розуміти, що або ми маємо налаштуватися на війну до кінця, в результаті якої ми тотально, безумовно і беззастережно перемагаємо Росію, або має бути угода на вигідних для України умовах”, – наголосив Дмитро Кулеба.

Кулеба додав, що наразі українська делегація працює над створенням максимально вигідних для нас умов, йдеться зокрема про “максимально жорсткі і чіткі гарантії безпеки”. Також він закликав не реагувати на нібито “злиті” домовленості сторін.