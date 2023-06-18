Абрамович намагається спрямувати кошти з продажу ФК «Челсі» «постраждалим росіянам» – британський уряд блокує транзакцію

Джерело: Daily Mail.
За даними видання, британський уряд та Європейська комісія не погодяться на такий крок, поки діють санкції проти РФ. Джерела Daily Mail в уряді підтвердили, що це так.
Міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі заявив, що нині немає певності, що кошти будуть виплачені до того, як уряд піде на літні канікули. Вони розпочнуться наступного місяця.
“Ми хочемо переконатися, що вивільнені гроші надходять виключно до тих одержувачів, на яких вони спрямовані. Мені потрібна повна впевненість, що це так”, – сказав Клеверлі.
Представники фонду сподівались ще влітку 2022 року переказати кошти. Через позицію російського олігарха вони очікують надходження коштів до України до настання зими.
- Група російських магнатів збирає мільярди доларів дивідендів, отримуючи виплати від своїх компаній навіть в умовах санкцій через війну в Україні. Однак витрати свої кошти вони можуть фактично лише в Росії.
- За даними ЗМІ, російські еліти незадоволені шансами РФ виграти війну проти України. Навіть ті, хто підтримував повномасштабне вторгнення та прагне активізувати війну, втратили розуміння того, які перспективи будуть у Росії.