Про це повідомляє агентство “Інтерфакс-Україна”.

“Команда буде працювати далі, я також буду працювати далі, і ми скоро побачимо на якій посаді”, – сказав Абромавичус за підсумками зустрічі в Офісі президента в ході круглого столу Київської школи економіки.

За словами Абромавичуса, завдяки змінам у дежконцерні він зробив висновок, що треба рухатися далі.

Він нагадав, що спочатку йшов на посаду гендиректора тільки на 2-3 місяці, аби почати фінансовий і forensic-аудит, розробити стратегічні документи і привести нову команду.

“За 11 місяців ми завели майже 70 професійних людей в концерн з 260 людей, тобто всі заступники генерального директора зовсім нові люди. Ми поміняли майже 30 керівників найбільших підприємств. Зараз я вже 11 місяців на цій посаді, і це втричі або вчетверо більше, ніж я планував, і які були домовленості особисто з президентом”, – сказав гендиректор “Укроборонпрому”.

Нагадаємо, що концерн “Укроборонпром” отримав в цьому році державне замовлення на рекордні 30 млрд гривень. Це на 37% більше, ніж в минулому році.