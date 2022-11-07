Абсолютна більшість українців готові терпіти матеріальні труднощі заради майбутнього країни — результати опитування 

Про це свідчать дані всеукраїнського опитування КМІС.
Серед “оптимістів” 63% повністю поділяють погляд процвітаючого майбутнього, тоді як скоріше погоджуються – 26%.
Натомість лише 5% респондентів мають песимістичні очікування, що через 10 років Україна буде спустошеною країною з відтоком людей.
Хоча із Заходу на Схід трохи знижується оптимізм, але фактично у всіх регіонах абсолютна більшість з надією бачать майбутнє України. Попри те, що рівень руйнувань та обстрілів на Сході особливо високий, 76% вірять у краще майбутнє.
Водночас на Півдні, який також зазначає інтенсивних бойових дій, 89% бачать Україну успішною через 10 років (при лише 7% песимістів).
Серед усіх вікових категорій абсолютна більшість оптимістично оцінюють майбутнє України. Зокрема, серед 18-29-річних показник становить 94%.
Проте, респондентам, які оптимістично бачать майбутнє України через 10 років, поставили додаткове запитання, а “чи готові вони терпіти матеріальні труднощі протягом 3-5 років для досягнення в майбутньому позитивного результату”.
У результаті, 96% “оптимістів” висловили готовність до матеріальних труднощів, аби у майбутньому Україна стала процвітаючою країною і членом Європейського Союзу.
Довідка. Упродовж 21-23 жовтня 2022 року Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів власне всеукраїнське опитування громадської думки “Омнібус”. Методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера (computer-assistedtelephoneinterviews, CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів (з випадковою генерацією телефонних номерів та подальшим статистичним зважуванням) опитано 1000 респондентів, що мешкають у всіх регіонах України (крім АР Крим). Опитування проводилося з дорослими (у віці 18 років і старше) громадянами України, які на момент опитування проживали на території України (у межах, які контролювалися владою України до 24 лютого 2022 року).
- Станом на 13 вересня 87% українців не готові на жодні територіальні поступки у повномасштабній російсько-українській війні. З липня цей показник зріс на 3 відсотки.
- Раніше повідомлялося, що майже дві третини німців вважають захист таких європейських цінностей, як свобода і демократія, пріоритетним, навіть якщо це вплине на ціни та вартість життя. За це висловилися 65% опитаних у Німеччині під час дослідження Eurobarometer, результати якого 22 червня оприлюднив Європарламент.
- Нагадаємо, що у травні 53% опитаних українців зазначили, що відчувають гнів, обурення та ненависть через повномасштабне вторгнення Росії на територію України. Водночас 52% громадян відчувають гордість за Україну та ЗСУ.
- Також у травні повідомлялося, що в Україні негативне ставлення до РФ досягло рекордного рівня за часи досліджень – 92%. Разом з тим, позитивно оцінюють країну-агресора 2%.
- Більшість українців прагнуть, аби Україна рухалася шляхом демократії. 95% респондентів у всіх регіонах поділяють цю думку.