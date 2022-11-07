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Абсолютна більшість українців готові терпіти матеріальні труднощі заради майбутнього країни — результати опитування 

Респондентам пропонувалося обрати, з яким із двох сценаріїв майбутнього України – оптимістичним чи песимістичним – вони згодні більшою мірою. 88% опитаних вважають, що через 10 років Україна буде процвітаючою країною у складі ЄС.

Понеділок, 7 листопада 2022, 22:53
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Про це свідчать дані всеукраїнського опитування КМІС.

Серед “оптимістів” 63% повністю поділяють погляд процвітаючого майбутнього, тоді як скоріше погоджуються – 26%.

Натомість лише 5% респондентів мають песимістичні очікування, що через 10 років Україна буде спустошеною країною з відтоком людей.

Джерело: КМІС

Хоча із Заходу на Схід трохи знижується оптимізм, але фактично у всіх регіонах абсолютна більшість з надією бачать майбутнє України. Попри те, що рівень руйнувань та обстрілів на Сході особливо високий, 76% вірять у краще майбутнє.

Водночас на Півдні, який також зазначає інтенсивних бойових дій, 89% бачать Україну успішною через 10 років (при лише 7% песимістів).

Джерело: КМІС

Серед усіх вікових категорій абсолютна більшість оптимістично оцінюють майбутнє України. Зокрема, серед 18-29-річних показник становить 94%.

Джерело: КМІС

Проте, респондентам, які оптимістично бачать майбутнє України через 10 років, поставили додаткове запитання, а “чи готові вони терпіти матеріальні труднощі протягом 3-5 років для досягнення в майбутньому позитивного результату”.

У результаті, 96% “оптимістів” висловили готовність до матеріальних труднощів, аби у майбутньому Україна стала процвітаючою країною і членом Європейського Союзу.

Довідка. Упродовж 21-23 жовтня 2022 року Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів власне всеукраїнське опитування громадської думки “Омнібус”. Методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера (computer-assistedtelephoneinterviews, CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів (з випадковою генерацією телефонних номерів та подальшим статистичним зважуванням) опитано 1000 респондентів, що мешкають у всіх регіонах України (крім АР Крим). Опитування проводилося з дорослими (у віці 18 років і старше) громадянами України, які на момент опитування проживали на території України (у межах, які контролювалися владою України до 24 лютого 2022 року).

Теги: дані дослідження, КМІС, опитування, патріоти, процвітання країни, українці

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