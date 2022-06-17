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«Абсолютно необхідно»: Шольц не припинить телефонувати Путіну

Канцлер Німеччини Олаф Шольц запевнив у необхідності прямих переговорів з президентом Росії Володимиром Путіним.

П’ятниця, 17 червня 2022, 22:41
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Про це він сказав сьогодні в телеінтерв’ю, повідомляє RND.

“Переговори з Путіним абсолютно необхідні. Я буду продовжувати це робити, як і президент Франції”, — наголосив Шольц.

За його словами, він сказав Путіну, що “диктованого миру” не буде і якщо він думає, що може вкрасти землю, а потім сподіватись, що часи зміняться і все повернеться в норму, то він помиляється. Канцлер також закликав президента РФ вивести свої війська з України та домовитися про мир “прийнятним і правильним” для України шляхом.

Після початку війни Шольц кілька разів телефонувала Путіну, як і Макрон. У четвер президент Франції заявив, що готовий зустрітися з Путіним у Москві за певних умов.

“Я думаю, що сьогоднішня поїздка в Росію вимагає передумов, тобто жестів від президента Путіна, я не поїду туди просто так”, — ствердив Макрон.

Обіцяні Німеччиною постачання важкого озброєння в Україну надійдуть вчасно для підтримки атакованої країни в боротьбі за Донбас, констатував Шольц. Федеральний уряд пообіцяв передати сім самохідних гаубиць, три реактивні системи залпового вогню, близько 50 зенітних танків Gepard і систему протиракетної оборони Iris-T.

 

Теги: війна, Володимир Путін, Німеччина, Олаф Шольц, російська агресія, російсько-українська війна

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