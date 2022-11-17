Про це інформує кореспондент “Укрінформ”.

Дуда зустрівся з сім’ями двох загиблих і поспілкувався з журналістками. Президент наголосив, що падіння ракети – нещасний випадок, трагедія, яку він назвав спільною для України та Польщі.

“Польщу ніхто нікого не хотів скривдити, ніхто нікому в Польщі не хотів заподіяти шкоди, а тим більше позбавити когось життя”, – підкреслив Дуда.

Польський лідер повідомив, що співпрацює з президентом України Володимиром Зеленським і намагається підтримувати його як у цій складній для обох держав ситуації, так і в в усіх діях, пов’язаних з обороною України. Він додав, що українські експерти зможуть побачити хід розслідування, але поки що складно говорити про безпосередню участь.

Анджей Дуда констатував, що ця ситуація є великим стресом і нагадав про “надзвичайно масований” ракетний обстріл України з боку РФ.

“Росія безжально і жорстоко випустила по Україні кількасот ракет. Ці ракети падали на міста практично по всій Україні, також і неподалік нашого кордону гинули люди, звичайні громадяни, зовсім не військові, а просто мирні жителі”, – розповів лідер Польщі.

Він назвав ситуацію з падінням ракети надзвичайно складною. “Абсолютно ні для кого не дивно, що є емоції, є вони також у президента”, – констатував Анджей Дуда.