Про це інформує кореспондент “Укрінформ”.
“Польщу ніхто нікого не хотів скривдити, ніхто нікому в Польщі не хотів заподіяти шкоди, а тим більше позбавити когось життя”, – підкреслив Дуда.
Польський лідер повідомив, що співпрацює з президентом України Володимиром Зеленським і намагається підтримувати його як у цій складній для обох держав ситуації, так і в в усіх діях, пов’язаних з обороною України. Він додав, що українські експерти зможуть побачити хід розслідування, але поки що складно говорити про безпосередню участь.
Анджей Дуда констатував, що ця ситуація є великим стресом і нагадав про “надзвичайно масований” ракетний обстріл України з боку РФ.
“Росія безжально і жорстоко випустила по Україні кількасот ракет. Ці ракети падали на міста практично по всій Україні, також і неподалік нашого кордону гинули люди, звичайні громадяни, зовсім не військові, а просто мирні жителі”, – розповів лідер Польщі.
Він назвав ситуацію з падінням ракети надзвичайно складною. “Абсолютно ні для кого не дивно, що є емоції, є вони також у президента”, – констатував Анджей Дуда.
Довідка. 15 листопада, після того, як росіяни завдали масованих ракетних ударів по Україні, прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький у терміновому порядку скликав Комітет Ради міністрів з питань національної безпеки та оборони.
Офіційно про причину скликання комітету спершу не повідомлялось, однак у польських ЗМІ поширювалась інформація, що під час масованого ракетного обстрілу України російська ракета також впала на території Польщі, поблизу кордону з Україною, внаслідок чого загинуло двоє осіб.
- Раніше президент Республіки Польща Анджей Дуда – коментуючи влучання російської ракети у польське село Пшеводув, під час масованої ракетної атаки РФ на Україну – заявив, що “неможна вважати, що ця ракета буда випущена РФ”. Він також висловив припущення, що це могла бути ракета української ППО.
- За даними ЗМІ, президент США Джо Байден також вважає, що ракета, яка впала у Польщі – це ракета української системи ППО.
- Тоді як секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов заявив, що Україна виступає за спільну перевірку інциденту з падінням ракети у Польщі та готова надати докази “російського сліду”.
- Своєю чергою, Італія вважає, що немає великої різниці, чи ракета, яка спричинила смертоносний вибух у Польщі, була російською чи ні, оскільки саме Москва винна в атаці на інфраструктуру в Україні, заявила 16 листопада прем’єр-міністерка Джорджія Мелоні.
- Окрім цього, прем’єр-міністр Матеуш Моравецький 16 листопада заявив, що цілком можливо, що інцидент, коли ракета влучила в південно-східне село на території Польщі, став результатом провокації російської сторони.
- Посол Польщі при НАТО Томаш Шатковський заявив, що “остаточна відповідальність лежить на Росії” після падіння ракети на території Польщі 15 листопада, в результаті чого загинуло двоє осіб.
- Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив 17 листопада, що Сполучені Штати “діляться інформацією, якою володіють” з Україною, додавши, що всі партнери – США, НАТО, Польща та Україна – мають “зобов’язання стежити за фактами” щодо смертельного інциденту у східній Польщі.