Covid-19 Україна

оновлено 02.01.2021 о 15:02

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Абсолютний рекорд: вартість Bitcoin вперше перевищила $30 тисяч

Криптовалюта Bitcoin вперше за історію досягла позначки у 30 тисяч доларів. Курс продовжує рости вгору.

Субота, 2 січня 2021, 14:57

Про це свідчать дані біржі CoinDesk.

Зазначимо, що інвестори прогнозували таку вартість до кінця 2020 року. Однак Bitcoin не зміг досягти такої позначки. Схоже, 2021 рік розпочався для власників цієї криптовалюти більш ніж вдало.

Станом на 14:50 курс Bitcoin дорівнює 30 609 доларів.

Нагадаємо, що 1 січня 2021 року біткойн (bitcoin) оновила свій історичний максимум. Криптовалюта торгується по 29 604 долара.

Минулого разу біткойн побив історичний максимум вранці 31 грудня. Тоді він коштував 29 050 доларів.

  • Криптовалюта Bitcoin 30 грудня 2020 року вкотре оновила свій історичний максимум, пробивши позначку 28 500 доларів. З початку місяця Bitcoin подорожчав майже на половину.
Теги: bitcoin, курс, криптовалюта

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