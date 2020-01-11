Керівництво авіакомпанії МАУ назвало "абсолютною безвідповідальністю" факт того, що в стані військового конфлікту влада Ірану не закрила повітряний простір для цивільної авіації.

Відповідну заяву було зроблено під час брифінгу, повідомляє кореспондент #Букв.

Президент МАУ Євген Дихне зазначив, що жодної інформації про можливу небезпеку в повітряному просторі Тегерану не було ні в момент вильоту рейсу PS752 з “Борисполя”, ні коли він повертався в Україну.

“На момент вильоту з аеропорту “Бориспіль” ніякої інформації про можливі загрози не було. На момент вильоту з аеропорту Тегерану абсолютно точно так само, ніякої інформації авіакомпанії не було. І ніяких рішень нам не передавали”, – заявив Дихне.

Його слова підтвердив віце-президент компанії МАУ з льотної роботи Ігор Сосновський. Він підкреслив, що простежити політ українського борту 8 січня, і порівняти його з більш ранніми польотами, можна за допомогою авіатрекера Flightradar.

Він показав, що борт Boeing 737-800 слідував за графіком. До нього і після нього з аеропорту вилітали і інші літаки. Все відбувалося в штатному режимі.

Також він продемонстрував графіки, які вказують на те, що літак летів по тому ж маршруту, і на тій же висоті, що і раніше.

Сосновський підкреслив, що після того як літак було збито, аеропорт все одно продовжував роботу в штатному режимі.

“Вони (Іран, – ред.) повинні взяти повну відповідальність на себе за те, що сталося з нашими людьми (екіпажем, – ред.) … Це абсолютна безвідповідальність. Якщо ви граєтеся в війну, то грайтеся скільки хочете, але навколо нормальні люди, яких треба берегти. Якщо вони кудись звідкись стріляють, вони зобов’язані були закрити аеропорт. Зобов’язані. І стріляйте скільки завгодно”, – заявив Сосновський.

Нагадаємо, в ніч на 8 січня незабаром після зльоту з Тегерана (Іран) літак української компанії МАУ, Boeing 737, зазнав аварії. В результаті аварії Boeing-737 в Ірані загинули громадяни 7 країн, в тому числі 11 українців. Так, загинули: 82 громадянина Ірану; 63 громадянина Канади; 11 громадян України (двоє пасажирів і 9 членів екіпажу); 10 громадян Швеції; 4 громадянина Афганістану; троє громадян Німеччини; троє громадян Великобританії.