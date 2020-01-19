Про це він сказав в інтерв’ю програмі “Врємя” на Першому каналі.

Медведєв зазначив, що у своєму зверненні Путін говорив про оновлення політичної системи та зміну балансу влади в країні. Такі зміни, на його думку, вимагають, щоб президент був “абсолютно вільним”.

“У посланні визначено настільки масштабні завдання з оновлення політичної системи, до певної міри навіть зміни балансу влади в країні, – це стосується і уряду, і парламенту, частково президента, судової системи, – що для того, щоб прийняти всі ці рішення, президент повинен бути абсолютно вільний у тому, щоб їх обговорювати і приймати без врахування будь-яких інших факторів. Включаючи фактор уряду “, – сказав Медведєв.