Ми запрошуємо подавати пропозиції блогерів та блогерок з Tiktok та Youtube, активістів та активісток, журналістів і журналісток, митців і мисткинь, засновників та засновниць технологічних стартапів.
Аплікантам важливо працювати з темами медіаграмотності, протидії фейкам, або/та у сфері розвитку громадянського суспільства за допомогою цифрових технологій. Перевагою буде вміння взаємодіяти з великими аудиторіями.
Подати заявку можна за цим посиланням до 28 серпня 23:59 (GMT+3).
На кожному етапі обрані учасники навчатимуться й отримуватимуть допомогу від відомих медіаекспертів України та світу. Найкращі зможуть запустити демо-версію, а згодом — і масштабувати свій проєкт.
Що потрібно, аби потрапити на майстерню?
- Мати цікаву ідею, яка допомагатиме доносити правду та розвивати громадянське суспільство.
- Бажано — мати досвід роботи з темою протидії дезінформації.
- Мати спроможність виділити щонайменше 6 годин на тиждень під час етапу «Навчання» та щонайменше 15 годин на тиждень під час етапу «Створення та запуск».
- Мати змогу охопити велику аудиторію.
«Організована дезінформація вже давно стала частиною сучасної війни. Це особливо помітно наразі в Україні. Розгортаються цілеспрямовані кампанії, щоб приховати воєнні злочини, посіяти сумніви в західних суспільствах або проштовхнути певні наративи для виправдання злочинної агресивної війни. Ми хочемо щось з цим робити, і цього року знову шукаємо найкращі, найкреативніші та найефективніші ідеї для викриття дезінформаційних кампаній, сприяння фактчекінгу або захисту людей від пасток цифрового світу. У нашому проєкті Mediengeist 2.0 Accelerator ми просуваємо 30 проєктних ідей за допомогою визнаних експертів та експерток і сподіваємося, що зможемо реалізувати найперспективніші проєкти» — зазначив директор Goethe-Institut в Україні, Фабіан Мюльталер.
«Уже вдруге Гете інститут в Україні разом з науково-популярним медіа Куншт запускає набір креативних рішень для протидії російській дезінформації, які будуть підтримані грошима й експертизою. Минулого року з акселератора Mediengeist виросло 30 ініціатив, найпомітніші з яких — національна освітня гра від НотаЄнота та фактчекерки Альони Романюк, інтерактивний меморіал “Лінгвоцид” від Валентини Мержиєвської, просвітницькі соціальні кампанії від Vitsche Berlin, Youtube-шоу з послами від команди Kyiv Not Kiev, та аудіоп’єса від головної режисерки Театру драми і комедії на лівому березі, Тамари Трунової. У другій хвилі акселератора ми фокусуватимемося ще більше на тому, щоб охопити якнайбільше українців, щоб вирватися за фейсбучну бульбашку та дістати до тих, до кого ми ще не зверталися», — коментує співзасновник видання Куншт, Кирило Бескорований.
«Куншт» та Goethe-Institut в Україні проводять акселератор MEDIENGEIST вже вдруге. У 2022 році 30 проєктів отримали сумарну підтримку у розмірі 86000 євро. Переможці акселератора втілили ідеї зі створення навчальних платформ, соціальних кампаній, освітнього театру, блогу, інтерактивного меморіалу.
Детальніше переможців попереднього акселератора й Mediengeist 2.0: https://www.mediengeist.org/