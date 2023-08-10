Науково-популярне медіа «Куншт» спільно з Goethe-Institut в Україні запускає новий акселератор проєктів з протидії дезінформації — MEDIENGEIST 2.0. 30 учасників зможуть отримати до 6300 євро на реалізацію своїх ідей: кампаній у соціальних мережах, мистецьких проєктів, YouTube-шоу чи іншого медійного продукту.

Ми запрошуємо подавати пропозиції блогерів та блогерок з Tiktok та Youtube, активістів та активісток, журналістів і журналісток, митців і мисткинь, засновників та засновниць технологічних стартапів.

Аплікантам важливо працювати з темами медіаграмотності, протидії фейкам, або/та у сфері розвитку громадянського суспільства за допомогою цифрових технологій. Перевагою буде вміння взаємодіяти з великими аудиторіями.

Подати заявку можна за цим посиланням до 28 серпня 23:59 (GMT+3).

На кожному етапі обрані учасники навчатимуться й отримуватимуть допомогу від відомих медіаекспертів України та світу. Найкращі зможуть запустити демо-версію, а згодом — і масштабувати свій проєкт.

Що потрібно, аби потрапити на майстерню?

Мати цікаву ідею, яка допомагатиме доносити правду та розвивати громадянське суспільство. Бажано — мати досвід роботи з темою протидії дезінформації. Мати спроможність виділити щонайменше 6 годин на тиждень під час етапу «Навчання» та щонайменше 15 годин на тиждень під час етапу «Створення та запуск». Мати змогу охопити велику аудиторію.

«Організована дезінформація вже давно стала частиною сучасної війни. Це особливо помітно наразі в Україні. Розгортаються цілеспрямовані кампанії, щоб приховати воєнні злочини, посіяти сумніви в західних суспільствах або проштовхнути певні наративи для виправдання злочинної агресивної війни. Ми хочемо щось з цим робити, і цього року знову шукаємо найкращі, найкреативніші та найефективніші ідеї для викриття дезінформаційних кампаній, сприяння фактчекінгу або захисту людей від пасток цифрового світу. У нашому проєкті Mediengeist 2.0 Accelerator ми просуваємо 30 проєктних ідей за допомогою визнаних експертів та експерток і сподіваємося, що зможемо реалізувати найперспективніші проєкти» — зазначив директор Goethe-Institut в Україні, Фабіан Мюльталер.

«Уже вдруге Гете інститут в Україні разом з науково-популярним медіа Куншт запускає набір креативних рішень для протидії російській дезінформації, які будуть підтримані грошима й експертизою. Минулого року з акселератора Mediengeist виросло 30 ініціатив, найпомітніші з яких — національна освітня гра від НотаЄнота та фактчекерки Альони Романюк, інтерактивний меморіал “Лінгвоцид” від Валентини Мержиєвської, просвітницькі соціальні кампанії від Vitsche Berlin, Youtube-шоу з послами від команди Kyiv Not Kiev, та аудіоп’єса від головної режисерки Театру драми і комедії на лівому березі, Тамари Трунової. У другій хвилі акселератора ми фокусуватимемося ще більше на тому, щоб охопити якнайбільше українців, щоб вирватися за фейсбучну бульбашку та дістати до тих, до кого ми ще не зверталися», — коментує співзасновник видання Куншт, Кирило Бескорований.

«Куншт» та Goethe-Institut в Україні проводять акселератор MEDIENGEIST вже вдруге. У 2022 році 30 проєктів отримали сумарну підтримку у розмірі 86000 євро. Переможці акселератора втілили ідеї зі створення навчальних платформ, соціальних кампаній, освітнього театру, блогу, інтерактивного меморіалу.

Детальніше переможців попереднього акселератора й Mediengeist 2.0: https://www.mediengeist.org/