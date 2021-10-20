Американська ігрова студія Activision Blizzard звільнила понад 20 співробітників через звинувачення у сексуальних домаганнях та дискримінації на робочому місці.

Про це повідомила британська агенція Reuters.

Каліфорнійський департамент справедливого працевлаштування й розміщення, а також Комісія США з нагляду за рівноправ’ям при найманні займалися розслідуванням конфліктів всередині студії. Кількість звітів цих відомств щодо незабезпечення здорової атмосфери в компанії з роками збільшувалась.

Зокрема, йдеться про випадки, коли працівники та працівниці зіштовхувались із харасментом, дискримінацією та токсичністю від своїх колег.

В Activision Blizzard наголосили, що не толерують такі дії співробітників й звільнятимуть або дисциплінуватимуть осіб, що порушують політику компанії.

Відтак компанія звільнила понад 20 своїх співробітників, ще 20 чекають на дисциплінарні стягнення у зв’язку з деталями розслідування.

Також в компанії запевняють, що розширять свою команду, яка займається питаннями етики та дотриманням вимог, до 19 осіб, щоб створити “відповідальніше робоче місце та культуру”.