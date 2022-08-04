Ада Роговцева долучилась до акції «Подаруй бібліотеці книгу» та закликала приєднатись інших

Про деталі акції “Подаруй бібліотеці книгу” повідомила Леся Татарська у Facebook.
Роговцева зазначила, що у зв’язку з вилученням із бібліотечних фондів російськомовних книжок Міська бібліотека Дрогобича прагне якісно наповнити свої фонди, але наразі не має фінансових можливостей.
Акція є безстроковою, тому кожен охочий може долучитися до збільшення книжкового фонду книгозбірні.
Ініціаторка зауважила, що акція сприяє оновленню бібліотечного фонду та спрямована на підвищення інтересу та доступу до книг і бібліотек.
Та закликала не залишатись осторонь. Адже, за її словами, “можливо, саме ваша книга стане комусь у пригоді, розширить світогляд та наповнить значенням”.
- Нагадаємо, в українській шкільній програмі зарубіжної літератури залишаться лише ті російські письменники, чия творчість чи вони самі тісно пов’язані з Україною.
- В Україні розробили чат-бот у Telegram, де можна прочитати про російських культурних діячів. Програма видаватиме інформацію, чи належать митцю українофобські вислови, твори чи пропаганда.
- Раніше в Одесі чоловікові, який поширював у соціальних мережах проросійські наративи, присудили прочитати твори української літератури про репресії в СРСР.