Ада Роговцева долучилась до акції «Подаруй бібліотеці книгу» та закликала приєднатись інших

Українська актриса Ада Роговцева зазначила, що збирає свої книги для Міської бібліотеки Дрогобича. І закликала приєднатися до ініціативи керівниці відділу культури та мистецтв Управління культури та розвитку туризму ДМР Лесі Татарської читаючих друзів.

Про деталі акції “Подаруй бібліотеці книгу” повідомила Леся Татарська у Facebook.

Роговцева зазначила, що у зв’язку з вилученням із бібліотечних фондів російськомовних книжок Міська бібліотека Дрогобича прагне якісно наповнити свої фонди, але наразі не має фінансових можливостей.

Акція є безстроковою, тому кожен охочий може долучитися до збільшення книжкового фонду книгозбірні.

Ініціаторка зауважила, що акція сприяє оновленню бібліотечного фонду та спрямована на підвищення інтересу та доступу до книг і бібліотек.

Та закликала не залишатись осторонь. Адже, за її словами, “можливо, саме ваша книга стане комусь у пригоді, розширить світогляд та наповнить значенням”.