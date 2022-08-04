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Ада Роговцева долучилась до акції «Подаруй бібліотеці книгу» та закликала приєднатись інших

Українська актриса Ада Роговцева зазначила, що збирає свої книги для Міської бібліотеки Дрогобича. І закликала приєднатися до ініціативи керівниці відділу культури та мистецтв Управління культури та розвитку туризму ДМР Лесі Татарської читаючих друзів.

Четвер, 4 серпня 2022, 23:54
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Про деталі акції “Подаруй бібліотеці книгу” повідомила Леся Татарська у Facebook.

Роговцева зазначила, що у зв’язку з вилученням із бібліотечних фондів російськомовних книжок Міська бібліотека Дрогобича прагне якісно наповнити свої фонди, але наразі не має фінансових можливостей.

Акція є безстроковою, тому кожен охочий може долучитися до збільшення книжкового фонду книгозбірні.

Ініціаторка зауважила, що акція сприяє оновленню бібліотечного фонду та спрямована на підвищення інтересу та доступу до книг і бібліотек.

Та закликала не залишатись осторонь. Адже, за її словами, “можливо, саме ваша книга стане комусь у пригоді, розширить світогляд та наповнить значенням”.

Теги: Ада Роговцева, акція, долучитись, библиотека, книга

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