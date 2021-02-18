Відповідна інформація оприлюднена на сайті відомства.
Модель “адаптивного карантину” передбачає встановлення на території України в цілому або на території регіонів “зеленого”, “жовтого”, “помаранчевого” або “червоного” рівнів епідемічної небезпеки поширення COVID-19.
Як пояснили у Міносвіти, згідно із постановою Уряду №104, з 24 лютого на території України встановлюється “жовтий” рівень епідемічної небезпеки з окремими обмеженнями для закладів освіти.
Так, буде заборонено:
• відвідувати заклади освіти, якщо на самоізоляції через контакт з пацієнтом із підтвердженим COVID-19 перебуватимуть більш як 50% здобувачів освіти та персоналу закладу;
• проводити в закладах освіти масові заходи (вистави, свята, концерти) за участю здобувачів освіти з більш ніж однієї групи (класу) та за присутності глядачів (відвідувачів).
У разі встановлення в якомусь з регіонів “помаранчевого” рівня небезпеки, там діятимуть обмеження “жовтої” зони.
Якщо ж регіон переведуть до “червоної” зони, то:
• дитсадки та спеціальні заклади освіти продовжуватимуть роботу;
• учні 1-4 класів навчатимуться у звичному режимі;
• для всіх інших здобувачів освіти запроваджуватиметься дистанційне навчання.
“Червоний” рівень епідемічної небезпеки буде вводитися рішенням Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій за ініціативи міністра охорони здоров’я.
“Червона” зона вводитиметься на території регіону в разі наявності протягом 3 днів підряд двох та більше таких ознак:
• завантаженість ліжок, забезпечених подачею медичного кисню у закладах охорони здоров’я, визначених для госпіталізації пацієнтів з підтвердженим випадком COVID-19, — більш як 65%;
• кількість тестувань методом ПЛР та експрес-тесту на визначення антигена коронавірусу SARS-CoV-2 протягом останніх 7 днів на 100 тис. населення — менше ніж 300;
• кількість госпіталізованих пацієнтів з підтвердженим та підозрілим випадком COVID-19 протягом останніх 7 днів на 100 тис. населення — більше ніж 60;
• коефіцієнт виявлення випадків інфікування COVID-19 – більш як 20%;
• рівень зростання загальної кількості госпіталізованих пацієнтів з підтвердженим та підозрілим випадком COVID-19 протягом останніх 7 днів порівняно з попереднім аналогічним періодом — більш як 50%.
“Помаранчевий” рівень буде вводитися у разі наявності в регіоні хоча б однієї з цих ознак.
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