Уже наступного тижня на території України почне діяти "адаптивний карантин". У зв’язку з цим у Міністерстві освіти і науки розповіли, як працюватимуть школи та дитсадки.

Відповідна інформація оприлюднена на сайті відомства.

Модель “адаптивного карантину” передбачає встановлення на території України в цілому або на території регіонів “зеленого”, “жовтого”, “помаранчевого” або “червоного” рівнів епідемічної небезпеки поширення COVID-19.

Як пояснили у Міносвіти, згідно із постановою Уряду №104, з 24 лютого на території України встановлюється “жовтий” рівень епідемічної небезпеки з окремими обмеженнями для закладів освіти.

Так, буде заборонено:

• відвідувати заклади освіти, якщо на самоізоляції через контакт з пацієнтом із підтвердженим COVID-19 перебуватимуть більш як 50% здобувачів освіти та персоналу закладу;

• проводити в закладах освіти масові заходи (вистави, свята, концерти) за участю здобувачів освіти з більш ніж однієї групи (класу) та за присутності глядачів (відвідувачів).

У разі встановлення в якомусь з регіонів “помаранчевого” рівня небезпеки, там діятимуть обмеження “жовтої” зони.

Якщо ж регіон переведуть до “червоної” зони, то:

• дитсадки та спеціальні заклади освіти продовжуватимуть роботу;

• учні 1-4 класів навчатимуться у звичному режимі;

• для всіх інших здобувачів освіти запроваджуватиметься дистанційне навчання.

“Червоний” рівень епідемічної небезпеки буде вводитися рішенням Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій за ініціативи міністра охорони здоров’я.

“Червона” зона вводитиметься на території регіону в разі наявності протягом 3 днів підряд двох та більше таких ознак:

• завантаженість ліжок, забезпечених подачею медичного кисню у закладах охорони здоров’я, визначених для госпіталізації пацієнтів з підтвердженим випадком COVID-19, — більш як 65%;

• кількість тестувань методом ПЛР та експрес-тесту на визначення антигена коронавірусу SARS-CoV-2 протягом останніх 7 днів на 100 тис. населення — менше ніж 300;

• кількість госпіталізованих пацієнтів з підтвердженим та підозрілим випадком COVID-19 протягом останніх 7 днів на 100 тис. населення — більше ніж 60;

• коефіцієнт виявлення випадків інфікування COVID-19 – більш як 20%;

• рівень зростання загальної кількості госпіталізованих пацієнтів з підтвердженим та підозрілим випадком COVID-19 протягом останніх 7 днів порівняно з попереднім аналогічним періодом — більш як 50%.

“Помаранчевий” рівень буде вводитися у разі наявності в регіоні хоча б однієї з цих ознак.