Адаптивний карантин в Україні можуть продовжити й після 31 жовтня. Однак уряд не планує повторювати локдаун країни.

Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль в інтерв’ю виданню The Page.

“Зараз ми продовжили карантин фактично до початку листопада. Очевидно, що він, напевно, буде продовжений і далі. Попри ті показники, які ми зараз маємо, у вересні – жовтні буде досить напружений момент з проходженням чергової хвилі коронавірусу”, – заявив він.

Шмигаль зазначив, що уряд не планує повторювати локдаун країни.

“Ми не плануємо повторювати локдаун країни. Ми не бачимо економічної можливості зупинити країну на два або більше тижнів. Тому ми використовуватимемо лише інструменти адаптивного карантину, якими зараз користуємось. “Червоні” зони, де локально закриваємо пересування людей та просимо усіх залишатися вдома для того, щоб розірвати ланцюжки в тих локальних місцях спалахів”, – розповів прем’єр.

Також прем’єр додав, що зараз важливо правильно підготувати медичну систему, лікарів, обладнання та лікарні.