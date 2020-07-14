Адаптивний карантин, введений Кабінетом Міністрів до 31 липня, буде продовжений і може тривати близько 1,5 років, якщо показники захворюваності не зміняться.

Про це в коментарі “Сегодня” розповів голова столичної Держпродспоживслужби Олег Рубан.

Як повідомлялося раніше, в червні Кабінет Міністрів України опублікував постанову про продовження адаптивного карантину до 31 липня з оновленими правилами його дотримання.

За словами Рубана, з тими темпами поширення захворювання, які спостерігається сьогодні, адаптивний карантин може зберігатися протягом ще 1,5 років.

“Зараз в Києві стабільно високі показники захворюваності. І ні про які послаблення карантину говорити поки не доводиться. На який термін буде продовжений адаптивний карантин після 31 липня, залежить від рівня захворюваності. Ті цифри, які ми бачимо і аналізуємо сьогодні — не радують. З такими показниками в адаптивному карантині ми будемо перебувати найближчі півтора роки”, — зазначив голова столичної Держпродспоживслужби.

Рубан наголосив, що в умовах адаптивного карантину робота бізнесу буде тривати, але буде необхідно вжити ряд заходів.

“Нам необхідно розробити порядок для діяльності кожного бізнесу і посилити спостереження за групами ризику — це люди старше 60 років і особи із хронічними захворюваннями, щоб уберегти їх від інфекції. Плюс продовження масочного режиму, дезінфекції рук і дотримання безпечної дистанції”, — додав він.