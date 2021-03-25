Covid-19 Україна

оновлено 25.03.2021 о 14:02

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Адаптивний карантин: до «червоної» зони потрапили ще два регіони

Міністерство охорони здоров'я (МОЗ) внесло Миколаївську і Черкаську області до "червоної" зони епідеміологічної небезпеки. Наразі у цьому списку вже 10 регіонів та Київ.

Четвер, 25 березня 2021, 14:01

Про це свідчать дані МОЗ.

У “червоній” зоні опинилися: 

  • Київ;
  • Київська область;
  • Житомирська область;
  • Закарпатська область;
  • Івано-Франківська область;
  • Львівська область;
  • Миколаївська область;
  • Одеська область;
  • Сумська область;
  • Черкаська область;
  • Чернівецька область.

Водночас всі інші області, крім Херсонської, яка все ще залишається “жовтою”, опинилися у “помаранчевій” зоні. У “зеленій” зоні немає жодного регіону.

Як відомо, “червона” зона запроваджується на території регіону в разі наявності протягом 3 днів підряд двох та більше таких ознак:

• завантаженість ліжок, забезпечених подачею медичного кисню у закладах охорони здоров’я, визначених для госпіталізації пацієнтів з підтвердженим випадком COVID-19, — більш як 65%;

• кількість тестувань методом ПЛР та експрес-тесту на визначення антигена коронавірусу SARS-CoV-2 протягом останніх 7 днів на 100 тис. населення — менше ніж 300;

• кількість госпіталізованих пацієнтів з підтвердженим та підозрілим випадком COVID-19 протягом останніх 7 днів на 100 тис. населення — більше ніж 60;

• коефіцієнт виявлення випадків інфікування COVID-19 – більш як 20%;

• рівень зростання загальної кількості госпіталізованих пацієнтів з підтвердженим та підозрілим випадком COVID-19 протягом останніх 7 днів у порівнянні з попереднім аналогічним періодом — більш як 50%.

“Жовтий” рівень епідемічної небезпеки змінюється на “помаранчевий” у разі наявності в регіоні хоча б однієї з цих ознак.

  • Із 24 лютого в Україні знову почав діяти адаптивний карантин. Зокрема, знову діє епідемічне зонування: поділ країни на “зони карантину” – “зелену”, “жовту”, “помаранчеву” та “червону”.
  • 5 березня міністр охорони здоров’я України Максим Степанов заявив, що Україна вступила у третю хвилю поширення коронавірусу COVID-19. Зростання захворюваності прогнозується уже на кінець квітня. Днем раніше прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що не виключає введення в Україні жорсткого карантину на тлі росту захворюваності на коронавірус.
  • Максим Степанов згодом повідомив, що зараз немає необхідності запроваджувати загальнонаціональний локдаун (жорсткий карантин) через ситуацію з коронавірусом COVID-19.
  • З вівторка, 23 березня, в Києві почала офіційно діяти “червона” зона карантину.
  • Більш ніж половина українців підтримують запровадження жорсткого карантину (локдауну), якщо ситуація з коронавірусом COVID-19 в Україні погіршуватиметься. Про це свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) з 10 по 12 березня 2021 року.
Теги: адаптивний карантин, МОЗ, червона зона

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