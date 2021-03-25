Адаптивний карантин: до «червоної» зони потрапили ще два регіони

Про це свідчать дані МОЗ.

У “червоній” зоні опинилися:

Водночас всі інші області, крім Херсонської, яка все ще залишається “жовтою”, опинилися у “помаранчевій” зоні. У “зеленій” зоні немає жодного регіону.

Як відомо, “червона” зона запроваджується на території регіону в разі наявності протягом 3 днів підряд двох та більше таких ознак:

• завантаженість ліжок, забезпечених подачею медичного кисню у закладах охорони здоров’я, визначених для госпіталізації пацієнтів з підтвердженим випадком COVID-19, — більш як 65%;

• кількість тестувань методом ПЛР та експрес-тесту на визначення антигена коронавірусу SARS-CoV-2 протягом останніх 7 днів на 100 тис. населення — менше ніж 300;

• кількість госпіталізованих пацієнтів з підтвердженим та підозрілим випадком COVID-19 протягом останніх 7 днів на 100 тис. населення — більше ніж 60;

• коефіцієнт виявлення випадків інфікування COVID-19 – більш як 20%;

• рівень зростання загальної кількості госпіталізованих пацієнтів з підтвердженим та підозрілим випадком COVID-19 протягом останніх 7 днів у порівнянні з попереднім аналогічним періодом — більш як 50%.

“Жовтий” рівень епідемічної небезпеки змінюється на “помаранчевий” у разі наявності в регіоні хоча б однієї з цих ознак.