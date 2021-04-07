Ще дві області опинилися у «червоній» зоні: які обмеження діятимуть

Covid-19 Україна

оновлено 07.04.2021 о 18:02

Всього:

1784579 (+15415)

Хворіють:

375230 (+15415)

Вилікувались:

1373851 (+11472)

Померло:

35498 (+481)

19:24 Жительці Техасу підкинули кошик брудної білизни: власника шукали усім містом
19:05 Вперше в світі: в Іраку народився хлопчик з трьома пенісами
Ексклюзив
18:56 Як проходив третій день локдауну в Києві: фото 
18:55 Анджеліна Джолі знялася в трилері «Ті, хто бажає мені смерті»: перші кадри
18:39 Кабмін дозволив роботу хімчисток у «червоних» зонах карантину
18:30 Disney показав другий трейлер фільму «Круелла» з Еммою Стоун
18:17 Узаконення «паспортів вакцинації» може стати новим етапом боротьби з пандемією, – NYT
18:16 У Лондоні екоактивісти розбили вікна в банку Barclays, 7 осіб затримано
17:57 Netflix випустить документальний серіал про Каньє Веста
17:48 Харків посилює карантин: які обмеження вводять 
17:38 Запуск українського супутника в 2021 році: Кабмін визначив джерела фінансування
17:11 Репер Will.i.am представив захисну маску з підсвічуванням і вбудованими навушниками
17:08 Сильвестр Сталлоне не повернеться до ролі Рокі в «Крід 3»
16:46 Японські вчені знайшли спосіб вирощувати нові зуби
16:34 Стали відомі деталі першого серіалу принца Гаррі і Меган Маркл для Netflix
16:31 «Загострення на Донбасі залежить тільки від Путіна», — Данілов
16:13 Брата голови ОАСК Вовка відсторонили від роботи в Службі зовнішньої розвідки
Партнерський матеріал
15:55 16 квітня Netpeak організовує вже другу ДиВи Конф
15:49 Фестиваль «Каннські Леви» цього року пройде онлайн
15:46 У Київській області четвертий день поспіль нікого не вакцинують
15:37 «ЄС» вимагає від голови Нацполіції пояснень щодо стеження за депутатом Київради Кононенком
15:25 Знеструмлена через обстріл бойовиків насосна станція відновила роботу
15:14 «Порту» – «Челсі»: Де дивитися онлайн-трансляцію матчу Ліги Чемпіонів
15:11 У третини людей, які перехворіли на COVID-19, діагностують неврологічні чи психічні розлади, – вчені
14:56 Принц Люксембургу Луї одружується вдруге
14:42 Зеленський підписав укази про звільнення семи дипломатів
14:14 Жінка вперше в історії пройшла жорсткий відбір на курс Сил спецоперацій ЗСУ
14:13 «Баварія» – «ПСЖ»: Де дивитися онлайн-трансляцію матчу Ліги Чемпіонів
14:08 Кличко розповів, коли у Києві почнуть відключати опалення
13:44 Скандал на конкурсі краси в Шрі-Ланці: з переможниці зірвали корону на сцені
13:36 КСУ визнав неконституційним зменшення розміру пенсій для чорнобильців

Ще дві області опинилися у «червоній» зоні: які обмеження діятимуть

Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій встановила "червоний" рівень епідемічної небезпеки в Запорізькій та Хмельницькій областях.

Середа, 7 квітня 2021, 18:37

Про це повідомив міністр Кабінету міністрів Олег Німчінов у Facebook.

За його даними, “червоний” рівень епіднебезпеки у цих областях почне діяти з 00 години 00 хвилин 09 квітня 2021 року. 

Комісія також вирішила застосувати на території Запорізької та Хмельницької областей обмежувальні протиепідемічні заходи передбачені для “червоного” рівня епідемічної небезпеки.

Як відомо, “червона” зона вводиться на території регіону в разі наявності протягом 3 днів підряд двох та більше таких ознак:

• завантаженість ліжок, забезпечених подачею медичного кисню у закладах охорони здоров’я, визначених для госпіталізації пацієнтів з підтвердженим випадком COVID-19, — більш як 65%;

• кількість тестувань методом ПЛР та експрес-тесту на визначення антигена коронавірусу SARS-CoV-2 протягом останніх 7 днів на 100 тис. населення — менше ніж 300;

• кількість госпіталізованих пацієнтів з підтвердженим та підозрілим випадком COVID-19 протягом останніх 7 днів на 100 тис. населення — більше ніж 60;

• коефіцієнт виявлення випадків інфікування COVID-19 – більш як 20%;

• рівень зростання загальної кількості госпіталізованих пацієнтів з підтвердженим та підозрілим випадком COVID-19 протягом останніх 7 днів у порівнянні з попереднім аналогічним періодом — більш як 50%.

Які обмеження діють у “червоній” зоні

Згідно з нормами адаптивного карантину, у “червоній” зоні передбачено введення жорстких карантинних обмежень. Заборонено:

1. Діяльність барів, ресторанів, кафе тощо, крім здійсненням адресної доставки замовлень та замовлень на винос і закладів громадського харчування в аеропортах.

2. Приймання відвідувачів у торговельно-розважальних центрах (крім винятків, передбачених підпунктом 4).

3. Приймання відвідувачів в інших закладах розважальної діяльності.

4. Приймання відвідувачів суб’єктами господарювання, які провадять діяльність у сфері торговельного і побутового обслуговування, крім:

приймання відвідувачів суб’єктами господарювання, які торгують товарами на торговельних площах, не менше 60% яких призначено для торгівлі продуктами харчування, пальним, лікарськими засобами та виробами медичного призначення, засобами гігієни та побутовою хімією, засобами зв’язку, друкованими ЗМІ, ветеринарними препаратами, кормами, насінням, засобами захисту рослин, без обмеження доступу відвідувачів до інших товарів;

торговельної діяльності із здійсненням адресної доставки замовлень;

діяльності з надання фінансових послуг, діяльності фінансових установ і діяльності з інкасації та перевезення валютних цінностей;

діяльності операторів поштового зв’язку;

медичної практики, ветеринарної практик;

діяльності автозаправних комплексів (без зон харчування);

діяльності з технічного обслуговування та ремонту транспортних засобів;

діяльності з ремонту комп’ютерів, побутових виробів і предметів особистого вжитку;

перукарень та салонів краси за попереднім записом;

виконання робіт із збирання і заготівлі відходів;

провадження діяльності з надання телекомунікаційних послуг.

5. Приймання відвідувачів закладами культури і проведення культурних масових заходів (крім роботи автоконцертів, автокінотеатрів, історико-культурних заповідників, здійснення кіно- та відеозйомки, за умови обмеження доступу до місця зйомки сторонніх осіб).

6. Діяльність спортивних залів, фітнес-центрів, басейнів (крім тренувань спортсменів національних збірних команд України та їх тренерів за умови дотримання відповідних санітарних і протиепідемічних заходів).

7. Проведення всіх масових (розважальних, спортивних, соціальних, рекламних та інших) заходів, крім офіційних спортивних заходів та матчів командних ігрових видів спорту професійних спортивних клубів без глядачів.

8. Робота закладів громадського харчування та місць для харчування в готелях з 11:00 до 6:00 наступної доби, крім надання послуг з харчування в готельному номері за замовленням клієнтів.

9. Діяльність непродовольчих ринків.

10. Відвідування закладів освіти незалежно від форми власності її здобувачами, крім здобувачів закладів дошкільної освіти, спеціальних закладів освіти та учнів 1—4 класів закладів загальної середньої освіти.

Стосовно перевезень пасажирів  Кабінет Міністрів 22 березня надав повноваження регіональним комісіям з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій самостійно ухвалювати рішення щодо карантинних обмежень в роботі громадського транспорту.

  • Із 24 лютого в Україні знову почав діяти адаптивний карантин. Зокрема, знову діє епідемічне зонування: поділ країни на “зони карантину” – “зелену”, “жовту”, “помаранчеву” та “червону”.
  • 5 березня міністр охорони здоров’я України Максим Степанов заявив, що Україна вступила у третю хвилю поширення коронавірусу COVID-19. Зростання захворюваності прогнозується уже на кінець квітня. Днем раніше прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що не виключає введення в Україні жорсткого карантину на тлі росту захворюваності на коронавірус.
  • Максим Степанов згодом повідомив, що зараз нема потреби запроваджувати загальнонаціональний локдаун (жорсткий карантин) через ситуацію з коронавірусом COVID-19.
  • Понад 60% українців підтримують запровадження жорсткого карантину (локдауну) у разі зростання рівня захворюваності на коронавірус COVID-19. При цьому лише 26% висловилися за локдаун на всій території України (загальнонаціональний локдаун). Про це свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою “Рейтинг” 23-24 березня 2021 року.
Теги: адаптивний карантин, епідемія, червона зона

Букви в Google News

Підписатись

Читати #Букви у Telegram і у Facebook