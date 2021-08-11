Адаптивний карантин та режим НС в Україні продовжать до 1 жовтня, – Шмигаль

Про це заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання Уряду.
Зокрема, очільник Уряду запевнив, що епідемічна ситуація в Україні контрольована, але фахівці починають фіксувати перші негативні тенденції щодо збільшення госпіталізацій з коронавірусом.
“Уряд продовжить адаптивний карантин та режим надзвичайної ситуації до 1 жовтня 2021 року“, – повідомив Шмигаль.
За словами прем’єра, Уряд готує лікарні, а кількість ліжок з підведеним киснем наразі складає майже 100%.
Як відомо, у червні Кабінет Міністрів України продовжив карантин до кінця літа (до 31 серпня), встановив на всій території країни “зелену” зону та пом’якшив обмеження.
- Головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін заявляв, що через штам коронавірусу Delta в Україні очікується осіння хвиля COVID-19. За найгіршого сценарію кількість хворих може бути на 30-40% більшою, ніж восени 2020 року.
- Крім того, Ігор Кузін попереджав, що через новий штам коронавірусу Delta Україна знову може перейти до “червоної” зони карантину.
- 28 липня Кабінет Міністрів України вніс зміни до карантинної постанови з метою протидії можливому спалаху коронавірусу у зв’язку з поширенням штаму Delta. Йдеться про посилення правил перетину кордону та самоізоляції.