Адаптивний карантин та режим НС в Україні продовжать до 1 жовтня, – Шмигаль

Кабінет Міністрів продовжує адаптивний карантин та режим надзвичайної ситуації в Україні до 1 жовтня.

Про це заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання Уряду.

Зокрема, очільник Уряду запевнив, що епідемічна ситуація в Україні контрольована, але фахівці починають фіксувати перші негативні тенденції щодо збільшення госпіталізацій з коронавірусом.

“Уряд продовжить адаптивний карантин та режим надзвичайної ситуації до 1 жовтня 2021 року“, – повідомив Шмигаль.

За словами прем’єра, Уряд готує лікарні, а кількість ліжок з підведеним киснем наразі складає майже 100%.