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Адаптивний карантин та режим НС в Україні продовжать до 1 жовтня, – Шмигаль

Кабінет Міністрів продовжує адаптивний карантин та режим надзвичайної ситуації в Україні до 1 жовтня.

Середа, 11 серпня 2021, 13:22

Про це заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання Уряду.

Зокрема, очільник Уряду запевнив, що епідемічна ситуація в Україні контрольована, але фахівці починають фіксувати перші негативні тенденції щодо збільшення госпіталізацій з коронавірусом.

“Уряд продовжить адаптивний карантин та режим надзвичайної ситуації до 1 жовтня 2021 року“, – повідомив Шмигаль.

За словами прем’єра, Уряд готує лікарні, а кількість ліжок з підведеним киснем наразі складає майже 100%.

Як відомо, у червні Кабінет Міністрів України продовжив карантин до кінця літа (до 31 серпня), встановив на всій території країни “зелену” зону та пом’якшив обмеження.

  • Головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін заявляв, що через штам коронавірусу Delta в Україні очікується осіння хвиля COVID-19. За найгіршого сценарію кількість хворих може бути на 30-40% більшою, ніж восени 2020 року.
  • Крім того, Ігор Кузін попереджав, що через новий штам коронавірусу Delta Україна знову може перейти до “червоної” зони карантину.
  • 28 липня Кабінет Міністрів України вніс зміни до карантинної постанови з метою протидії можливому спалаху коронавірусу у зв’язку з поширенням штаму Delta. Йдеться про посилення правил перетину кордону та самоізоляції.
Теги: Кабінет Міністрів, адаптивний карантин, Денис Шмигаль, режим надзвичайної ситуації

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