Відповідне відеозвернення зірка записала в Instagram.
У ролику Адель постала перед фанатами без макіяжу та зі сльозами на очах. Співачка мала виступати з 21 січня до середини квітня в Caesars Palace.
“Мені дуже шкода, але моє шоу не готове. Затримки з доставкою техніки для шоу та коронавірус все зруйнували. Половина моєї команди… захворіла на COVID-19. Наразі завершити підготовку до шоу неможливо”, — зізналася Адель.
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Адель попросила вибачення у всіх, хто прилетів у США спеціально, щоб відвідати її концерти та заявила, що шоу обов`язково відбудеться, тільки в інші дати.
Більше інформації про майбутні виступи виконавиця пообіцяла повідомити незабаром.
- Нагадаємо, американський барабанщик каліфорнійського панк-рок гурту Blink 182 опублікував кавер на пісню англійської співачки Адель.
- Співак і композитор Ед Ширан, а також співачка Адель – головні номінанти на премію BRIT Awards 2022. Кожен із них номінований відразу на чотири гендерно-нейтральні нагороди.
- У листопаді британська співачка Adele презентувала нову пісню “To Be Loved”.
- У середині жовтня Адель випустила кліп на новий сингл Easy on Me, який став першим релізом за останні шість років. Ця пісня стане першою з її майбутнього четвертого альбому “30”, який вийде в листопаді.