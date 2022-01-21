Британська співачка Адель вийшла на зв'язок до своїх прихильників, аби повідомити що майже вся її команда захворіла на COVID-19, і через це концерти в Лас-Вегасі (США) під назвою "Уїк-енд з Адель" скасовані.

Відповідне відеозвернення зірка записала в Instagram.

У ролику Адель постала перед фанатами без макіяжу та зі сльозами на очах. Співачка мала виступати з 21 січня до середини квітня в Caesars Palace.

“Мені дуже шкода, але моє шоу не готове. Затримки з доставкою техніки для шоу та коронавірус все зруйнували. Половина моєї команди… захворіла на COVID-19. Наразі завершити підготовку до шоу неможливо”, — зізналася Адель.

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Адель попросила вибачення у всіх, хто прилетів у США спеціально, щоб відвідати її концерти та заявила, що шоу обов`язково відбудеться, тільки в інші дати.

Більше інформації про майбутні виступи виконавиця пообіцяла повідомити незабаром.