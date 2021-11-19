Народна депутатка від фракції "Слуга народу" Вікторія Кінзбурська повідомила, що наступного року спливає термін притягнення до відповідальності засновника організації "Посольство божого" Сандея Аделаджі, який звинувачується в шахрайстві.

Про це вона повідомила у своєму профілі в Instagram.

Кінзбурська повідомила, що наступного року спливає термін притягнення до відповідальності засновника організації “Посольства божого” Сандея Аделаджі.

Як зазначає нардепка, парафіяни “Посольства божого” втратили 141 мільйон гривень через дії Аделаджі та його оточення.

“Пастори “Посольства божого” змушували брати кредити та збирали з людей гроші, обіцяючи повернути їх з відсотками. Офіційно потерпілими у справі визнано майже 3,5 тисячі осіб. Сандею Аделаджі та іншим фігурантам справи було висунуто обвинувачення за трьома статтями Кримінального кодексу України: створення злочинної організації, шахрайство в особливо великих розмірах та підробка документів”, – наголосила вона.

Як зазначає нардепка, вона спільно з командою провела установчу зустріч із потерпілими та юридичним консультантом, отримала всі документи, а також готує депутатське звернення до Прем’єр-міністра.

На її думку, всі ці кроки допоможуть стимулювати правоохоронні органи для проведення розслідування та передавання справи до суду.

Що відомо про справу Аделаджі?

Як повідомляє BBC, протягом 2006-2008 років компанія King’s Capital приймала у парафіян “Посольства божого” внески від громадян під 72% річних у нібито бізнес-проєкти за межами України. Їм розповідали, що такі високі відсотки – результат успішної реалізації цих проєктів. Людей закликали робити ці внески саме через “Посольство боже”.