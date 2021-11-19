Про це вона повідомила у своєму профілі в Instagram.
Кінзбурська повідомила, що наступного року спливає термін притягнення до відповідальності засновника організації “Посольства божого” Сандея Аделаджі.
Як зазначає нардепка, парафіяни “Посольства божого” втратили 141 мільйон гривень через дії Аделаджі та його оточення.
“Пастори “Посольства божого” змушували брати кредити та збирали з людей гроші, обіцяючи повернути їх з відсотками. Офіційно потерпілими у справі визнано майже 3,5 тисячі осіб. Сандею Аделаджі та іншим фігурантам справи було висунуто обвинувачення за трьома статтями Кримінального кодексу України: створення злочинної організації, шахрайство в особливо великих розмірах та підробка документів”, – наголосила вона.
Як зазначає нардепка, вона спільно з командою провела установчу зустріч із потерпілими та юридичним консультантом, отримала всі документи, а також готує депутатське звернення до Прем’єр-міністра.
На її думку, всі ці кроки допоможуть стимулювати правоохоронні органи для проведення розслідування та передавання справи до суду.
Що відомо про справу Аделаджі?
Як повідомляє BBC, протягом 2006-2008 років компанія King’s Capital приймала у парафіян “Посольства божого” внески від громадян під 72% річних у нібито бізнес-проєкти за межами України. Їм розповідали, що такі високі відсотки – результат успішної реалізації цих проєктів.
Людей закликали робити ці внески саме через “Посольство боже”.
Однак виявилося, що на жодні бізнес-проєкти кошти не йшли. Відсотки сплачувались з грошей, отриманих від іншої “партії” ошуканих. Своєю чергою, останнім пропонували вкладати кошти під нижчі відсотки.
У 2007 році King’s Capital припинила виконувати свої боргові зобов’язання.
Сам Аделаджа заперечував всі звинувачення.
“Моє питання до правоохоронних органів: до чого тут я? Мені кажуть: вони приходили та виступали в церкві. Ну і що? Мало хто виступає у церкві. Виходить, я повинен відповідати за кожного, хто приходить до церкви та віддає гроші? Але до церкви приходять тисячі людей. Якщо так міркувати, то можна будь-якого батюшку посадити в Україні”, – сказав він.
Його адвокат Андрій Федур додав, що Аделаджа не мав жодного стосунку до King’s Capital та “його за вуха намагаються притягти до цієї компанії”. Також він заявив, що ця справа – “результат політичної боротьби”.
“Тому що був тоді такий політичний момент. Сандей був потрібен у цій гучній справі, оскільки йшла боротьба проти відомого політика, близького до пастора”, – наголосив він.
Йшлося про колишнього міського голову Києва Леоніда Черновецького, з яким в Аделаджі були дружні стосунки.
- У 2018 році Леоніда Черновецького та його сина викликали на допит до Генеральної прокуратури України.
- У тому ж році він жалівся, що його не пускають до Грузії через повідомлення про підозру у злочині в Україні.