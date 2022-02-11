Відповідний допис опубліковано на офіційних сторінках бренду.
“Ми віримо, що жіночі груди будь-яких форм і розмірів заслуговують підтримки та комфорту. Ось чому наш новий асортимент спортивних бюстгальтерів містить 43 моделі, тож кожен зможе підібрати для себе те, що пасує”, – анонсували у бренді.
Для створення нової колекції бренд співпрацював з фахівцями Університету Портсмута. Це, як пояснила, старша директорка з продуктів Adidas Емі Чарлтон, потрібно щоб “допомогти прояснити, чому необхідна достатня підтримка грудей під час вправ має вирішальне значення та які є шкідливі наслідки використання невідповідного спортивного бюстгальтера”.
Нова колекція складається з 43 нових стилів у 18 продуктах франшиз і доступна в широкому діапазоні розмірів. У компанії впевнені, що це дозволить більшій кількості жінок займатися спортом без обмежень.
- Нагадаємо, Adidas у колаборації з Yezzy анонсували перевипущення YEEZY BOOST 700 “Wave Runner”. Ці кросівки будуть доступні у США в березні 2022 року.
- Раніше Adidas Originals заробив 5 924 ETH (Етеріумів), або 23,5 мільйонів доларів, від співпраці з Bored Ape Yacht Club (BAYC), колекціонером невзаємозамінних токенів (NFT) Gmoney і медіа-групою PUNKS.
- Також Італійський бренд Prada у співпраці з американським брендом AspenX випустили лімітовану колекцію лижного одягу. Вона стала частиною лінії спортивного одягу Prada Linea Rossa.