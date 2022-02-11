Відповідний допис опубліковано на офіційних сторінках бренду.

“Ми віримо, що жіночі груди будь-яких форм і розмірів заслуговують підтримки та комфорту. Ось чому наш новий асортимент спортивних бюстгальтерів містить 43 моделі, тож кожен зможе підібрати для себе те, що пасує”, – анонсували у бренді.

Для створення нової колекції бренд співпрацював з фахівцями Університету Портсмута. Це, як пояснила, старша директорка з продуктів Adidas Емі Чарлтон, потрібно щоб “допомогти прояснити, чому необхідна достатня підтримка грудей під час вправ має вирішальне значення та які є шкідливі наслідки використання невідповідного спортивного бюстгальтера”.

Нова колекція складається з 43 нових стилів у 18 продуктах франшиз і доступна в широкому діапазоні розмірів. У компанії впевнені, що це дозволить більшій кількості жінок займатися спортом без обмежень.