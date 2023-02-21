У ЗМІ припускають, що німецька компанія Adidas зазнає збитків внаслідок розірвання контракту з американським репером та дизайнером Ye (Каньє Вестом). Тому, ймовірно, очікується поновлення співпраці між брендом та артистом.

Про це повідомляє Highsnobiety.

Менш ніж через два тижні після того, як стало відомо, що компанія спортивного одягу може втратити до 10 відсотків свого загального доходу, з’явилася інформація, що бренду знову доведеться співпрацювати з Каньє.

“Цифри говорять самі за себе. Наразі ми працюємо не так, як повинні”, — сказав генеральний директор adidas Бйорн Гульден.

За його словами, 2023 рік стане для компанії “роком переходу”, аби створити основу для того, щоби знову стати прибутковою компанією.

Нагадаємо, що раніше Adidas розірвав співпрацю з Ye (Каньє Вестом) через його антисемітські та расистські заяви у соціальних мережах. Через це збитків зазнають як компанія, так і артист.

Виробник спортивного одягу заявив, що “не терпить антисемітизму та будь-яких інших видів ненависті”, а останні коментарі Каньє були “неприйнятними, ненависними та небезпечними”.

Adidas заявив, що подібні вислови порушили “цінності різноманітності та інклюзивності, взаємної поваги та справедливості”.