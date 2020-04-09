Про це повідомляє видання Hypebeast.

Таким чином компанія хоче долучитися до боротьби з поширенням коронавірусу COVID-19.

З метою виробництва захисних екранів для медпрацівників бренд об’єднався з компанією Carbon. Остання спеціалізується на 3D-друку і раніше створила інноваційну 4D-підошву для кросівок Adidas.

Виробництво захисних екранів запущено в Каліфорнії. Їх деталі надруковані за допомогою 3D-принтера з того ж матеріалу, який був використаний для кросівок.

За тиждень було випущено понад 18 тисяч екранів, які передадуть медичним працівникам по всьому світу.

Як зазначає видання, Adidas раніше надавала підтримку Всесвітній організації охорони здоров’я, Червоному Хресту і численним організаціям у Китаї.

Фото: hypebeast.com

  • Німецький автовиробник Bayerische Motoren Werke (BMW) почне виробництво медичних масок для захисту власних співробітників і населення від поширення коронавірусу.
  • Японська автомобільна компанія Toyota почне виробляти 500-600 медичних захисних щитків для обличчя на тиждень, використовуючи технології 3D-друку і прес-форми.
  • Компанія Nike, що спеціалізується на спортивному одязі та взутті, спільно з фахівцями університету охорони здоров’я і науки штату Орегон (OHSU) почали виробляти захисні лицьові щитки для медиків.