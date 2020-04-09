Компанія Adidas, яка спеціалізується на випуску спортивного взуття, одягу та інвентарю, запустила виробництво медичних захисних екранів для обличчя з використанням технологій 3D-друку.

Про це повідомляє видання Hypebeast.

Таким чином компанія хоче долучитися до боротьби з поширенням коронавірусу COVID-19.

З метою виробництва захисних екранів для медпрацівників бренд об’єднався з компанією Carbon. Остання спеціалізується на 3D-друку і раніше створила інноваційну 4D-підошву для кросівок Adidas.

Виробництво захисних екранів запущено в Каліфорнії. Їх деталі надруковані за допомогою 3D-принтера з того ж матеріалу, який був використаний для кросівок.

За тиждень було випущено понад 18 тисяч екранів, які передадуть медичним працівникам по всьому світу.

Як зазначає видання, Adidas раніше надавала підтримку Всесвітній організації охорони здоров’я, Червоному Хресту і численним організаціям у Китаї.