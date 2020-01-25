Adidas презентували нову модель кросівок з влучною назвою Superstan, в якій поєднали риси культових моделей Superstar та Stan Smith.

Про це повідомляється на сайті та в Instagram-акаунті бренду.

За кілька десятків років з моменту створення популярна модель кросівок Adidas Superstar зазнала трансформації. 24 січня бренд презентував нові кросівки Superstan.

Ця модель увібрала в себе риси культових кросівок Superstar та не менш популярної моделі Stan Smith, розробленої спільно з колишнім професійним тенісистом Стенлі Смітом. Як відомо, в 2018 році Adidas уклав зі спортсменом довічний контракт про співпрацю.

Кросівки доступні для замовлення на сайті та в магазинах бренду з 1 лютого по всьому світу та 22 лютого в Європі.