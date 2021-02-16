Про це повідомляє Reuters.

В Adidas AG заявили, що угода дасть змогу зміцнити становище компанії на міжнародному ринку, де головним конкурентом є американська компанія Nike Inc.

“У рамках розробки своєї нової п’ятирічної стратегії Adidas завершила оцінку стратегічних альтернатив для Reebok. В результаті компанія вирішила почати формальний процес, спрямований на продаж Reebok. У перспективі компанія має намір зосередити свої зусилля на подальше зміцнення провідних позицій бренду Adidas на світовому ринку спортивних товарів”, – йдеться в заяві компанії.

Голова правління Adidas Каспер Рорстед також зазначив, що обидва бренди зможуть таким чином значно краще проявити себе і реалізувати свій потенціал.

Джерело Reuters заявило, що вартість бізнесу може становити близько 1 млрд євро (1,2 млрд доларів).

Reebok належить німецькій компанії з 2006 року. Adidas AG відзначає, що за 15 років їм не вдалося відродити бренд. Компанія придбала за 3,8 мільярда доларів, але її нестабільні показники призвели до неодноразових закликів інвесторів позбутися бренду.

Зокрема, компанія повідомляла, що бренд суттєво постраждав від пандемії: у другому кварталі 2020 року виторг Reebok впав на 42%.