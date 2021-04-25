Про це повідомляє американський портал The Verge.

Нова версія присвячена одному з ключових персонажів кінофраншизи “Зоряні війни” – гранд-майстру Ордена джедаїв Йоді. На взутті зображена його знаменита фраза “Do or do not. There is no try” (“Роби або не роби. Не треба намагатися”).

Фото: Adidas

Лінійка Stan Smith, Forever названа на честь американського тенісиста Стена Сміта, а “forever” (назавжди) означає екологічність взуття завдяки використанню тканини Primegreen. Adidas стверджує, що Primegreen на 50% складається з перероблених матеріалів.

На одному з язичків традиційний портрет тенісиста Сміта замінений на зображення наставника Люка Скайуокера, а на задник нанесено його тиснений портрет.

Фото: Adidas

Фото: Adidas

У продаж кросівки Star Wars x adidas Originals надійдуть одразу після Дня Зоряних війн – 5 травня. За інформацією Hypebae, їхня вартість складе 120 доларів (3367 грн).

  • Раніше повідомлялося, що компанія з виробництва спортивного одягу, взуття та аксесуарів Adidas випустить класичну модель кросівок Stan Smith з матеріалу на основі міцелію.