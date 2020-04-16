Про це лікарі розповіли на своїй сторінці в Facebook.

Медики опублікували фотографії, на якій кожен із співробітників лікарні тримає по коробці з кросівками Adidas.

“Дякуємо Adidas за вашу щедру пожертву! Наші співробітники дуже вдячні за вашу підтримку в ці часи”, — йдеться у підписі до знімків.

У коментарі виданню Patch прес-секретарка Mount Sinai Кеті Рубенштейн повідомила, що бренд передав лікарні 130 пар взуття, які були розподілені між лікарями, медсестрами та адміністративними працівниками лікарні.

“Звичайно, співробітники відділення невідкладної допомоги були дуже раді отримати їх. Вони проводять більшу частину своєї зміни на ногах та носять кросівки кожен день. Нова пара — це чудова можливість підняти настрій та дуже практично”, — сказала Рубенштейн.