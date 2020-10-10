Про це повідомляє видання Engadget.
Підошва кросівок надрукована на 3D-принтері. Водночас текстильний верх сплетений роботом з урахуванням анатомії стопи конкретного бігуна.
Інноваційність дизайну кросівок полягає в тому, що при їх створенні використовується новий принцип плетіння: нитки розміщуються в різних напрямках. Це дозволяє створювати унікальну форму взуття.
У компанії Adidas відзначають, що в своїй роботі відштовхувалися від того, що ступня – “надзвичайно складна асиметрична форма”, яка “рухається по-різному при кожній зміні взуття, яку на неї надягають”.
Протягом декількох років компанія Adidas спільно зі студією цифрового дизайну Kram/Weisshaar працювала над кросівками для забігів на короткі дистанції (зі швидкістю від 5 м/с).
У результаті з’явився прототип кросівок Futurecraft STRUNG зі створеною на 3D-принтері гратчастою підошвою Adidas 4D. Каблук у моделі був мінімізований, щоб зменшити вагу взуття.
Верх кросівок плететься роботом з ниток різної товщини і щільності (з урахуванням анатомії стопи бігуна).
Перші серійні кросівки Futurecraft STRUNG планується випустити наприкінці 2021-го або на початку 2022 року.
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