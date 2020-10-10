Про це повідомляє видання Engadget.

Підошва кросівок надрукована на 3D-принтері. Водночас текстильний верх сплетений роботом з урахуванням анатомії стопи конкретного бігуна.

Інноваційність дизайну кросівок полягає в тому, що при їх створенні використовується новий принцип плетіння: нитки розміщуються в різних напрямках. Це дозволяє створювати унікальну форму взуття.

У компанії Adidas відзначають, що в своїй роботі відштовхувалися від того, що ступня – “надзвичайно складна асиметрична форма”, яка “рухається по-різному при кожній зміні взуття, яку на неї надягають”.

Протягом декількох років компанія Adidas спільно зі студією цифрового дизайну Kram/Weisshaar працювала над кросівками для забігів на короткі дистанції (зі швидкістю від 5 м/с).

У результаті з’явився прототип кросівок Futurecraft STRUNG зі створеною на 3D-принтері гратчастою підошвою Adidas 4D. Каблук у моделі був мінімізований, щоб зменшити вагу взуття.

Верх кросівок плететься роботом з ниток різної товщини і щільності (з урахуванням анатомії стопи бігуна).

Перші серійні кросівки Futurecraft STRUNG планується випустити наприкінці 2021-го або на початку 2022 року.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от adidas (@adidas) 8 Окт 2020 в 6:59 PDT