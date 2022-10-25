Adidas розірвав співпрацю з американським репером Ye (Каньє Вестом) через його антисемітські та расистські заяви у соціальних мережах. Через це збитків зазнають як компанія, так і артист.

Про це повідомляє CNN.

Виробник спортивного одягу заявив, що “не терпить антисемітизму та будь-яких інших видів ненависті”, а останні коментарі Каньє були “неприйнятними, ненависними та небезпечними”.

Adidas заявив, що подібні вислови порушили “цінності різноманітності та інклюзивності, взаємної поваги та справедливості”.

Нагадаємо, що Adidas співпрацює з Вестом з 2013 року. У 2016 році компанія розширила свої відносини з репером, назвавши це “найзначнішим партнерством, яке будь-коли створювалося між неспортсменом і спортивним брендом”.

Однак бренду довелося переглянути своє партнерство.

Нещодавно у подкасті Drink Champs Ye заявив: “Я можу сказати, що це антисемітське лайно, і Adidas не може мене кинути”.

Акції Adidas впали приблизно на 5%. У компанії заявили, що опублікують додаткову інформацію про фінансові наслідки розірвання партнерства з Ye у своєму майбутньому звіті про прибутки та збитки 9 листопада.

Згідно з ринковими звітами, продажі від ліцензійної угоди досягли 1,7 мільярда доларів у 2021 році, що становить майже 7 відсотків річного доходу Adidas. Про це повідомляє The Bussiness of Fashion.

Що передувало?

Зауважимо, сам Каньє одягнув футболку із зображенням Папи Римського Івана Павла II й написом “White Lives Matter”. Варто зазначити, що цей напис є перефразованим гаслом руху захисту прав афроамериканців “Black Lives Matter”. Крім того, американська активістка, яка публічно підтримувала політику Дональда Трампа, Кендіс Оуенс, також одягнула футболку з написом “White Lives Matter”.

Також зауважимо, що Вест нещодавно написав допис у Twitter, що готовий влаштувати “death con 3 ВСІМ ЄВРЕЯМ”. У тому ж повідомленні він виступив на свій захист, стверджуючи, що це – не антисемітизм, оскільки “чорні люди – насправді євреї”.

Twitter не відразу видалив допис Каньє, однак у неділю повідомлення перестало бути доступним. При цьому обліковий запис заблокували за порушення правил сервісу. Вест отримав блокування і в Instagram, де інші його слова вилучили.

Раніше Ye підтримував тісні робочі стосунки з креативним директором Balenciaga Демною Гвасалією, заручившись його допомогою в розробці продуктів для свого партнерства Yeezy Gap і навіть відкривши останній показ Balenciaga.

Але Kering порушив мовчання: “У Balenciaga більше немає жодних стосунків і планів щодо майбутніх проєктів, пов’язаних із цим артистом”, — йдеться у заяві компанії.

Видання нагадало, що у вересні бренд одягу Gap розірвав відносини з Вестом, а компанія Adidas, яка розпочала прибуткову багаторічну співпрацю з митцем у 2016 році, нещодавно заявила, що партнерство, ймовірно, під загрозою.

Компанії, що розірвали співпрацю з Каньє Вестом

Водночас банківський холдинг JPMorgan Chase офіційно припинив свої банківські відносини з брендом одягу та взуття YEEZY, створеним Каньє Вестом.

У заяві зазначається, що JPMorgan Chase запропонує достатньо часу для переходу до іншої фінансової установи, ведення рахунків, зокрема всі продукти та послуги будуть доступні до 21 листопада.

Також бренд одягу й взуття Balenciaga розірвав співпрацю з Ye. Раніше артист підтримував тісні робочі стосунки з креативним директором Balenciaga Демною Гвасалією, заручившись його допомогою в розробці продуктів для свого партнерства Yeezy Gap і навіть відкривши останній показ Balenciaga.

Продюсерська агенція CAA припинила співпрацю з Каньє Вестом після антисемітських коментарів. Компанія, заснована Леброном Джеймсом, оголосила на початку цього місяця, що не буде транслювати епізоди свого шоу “The Shop” за участю Каньє Веста.

Своєю чергою, голова агенції UTA, котра представляє таких музичних клієнтів, як Bad Bunny, Jonas Brothers і Kid Laroi, Джеремі Ціммер попросив: “Будь ласка, підтримайте бойкот Каньє Веста”.

“Як компанія, ми підтримуємо широке розмаїття голосів та ідей. Але ми не можемо підтримувати мову ненависті, фанатизм чи антисемітизм”, — сказав Ціммер.

На останок, MRC Entertainment вирішив відкласти нещодавно завершений документальний фільм про артиста “Donda”. Заява MRC було зроблено незабаром після того, як провідне CAA виключило Веста зі свого списку клієнтів.