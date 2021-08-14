Про це інформує видання HYPEBEAST.
Незвичні кросівки були створені в колаборації між творцями мультсеріалу та Adidas Originals.
На створення взуття їх надихнув Недвард (Нед) Фландерс — персонаж “Сімпсонів”, озвучений Гаррі Ширером. За сюжетом Фландерс – шульга і володіє магазином “The Leftorium” для шульг.
Нед був одним із перших персонажів мультсеріалу, що не входили в родину Сімпсонів.
В анімаційному серіалі Нед Фландерс носить зеленого светра, окуляри, коричневі штани та рожеву сорочку.
Саме в цій кольоровій гамі й виконані нові кросівки від Adidas. Вони мають вставку із зеленої шкіри, обрамлену коричневою замшею, та чорну підошву. Рожевий колір у взутті також присутній.
Колаборацію виконано на базі силуету Adidas McCarten.
У комплекті до кросівок є коричневий шкіряний брелок на ланцюжку з обличчям Неда Фландерса.
Цей персонаж також зображений і на коробці для взуття. На малюнку він тримає табличку із написом: “Правило шульг!”
Нові кросівки можна буде придбати в інтернет-магазині Adidas за $90.
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