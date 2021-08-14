Німецький виробник одягу і спортивних товарів Adidas створив взуття на честь Неда Фландерса – персонажа американського анімаційного сатиричного серіалу "Сімпсони" ("The Simpsons").

Про це інформує видання HYPEBEAST.

Незвичні кросівки були створені в колаборації між творцями мультсеріалу та Adidas Originals.

На створення взуття їх надихнув Недвард (Нед) Фландерс — персонаж “Сімпсонів”, озвучений Гаррі Ширером. За сюжетом Фландерс – шульга і володіє магазином “The Leftorium” для шульг.

Нед був одним із перших персонажів мультсеріалу, що не входили в родину Сімпсонів.

В анімаційному серіалі Нед Фландерс носить зеленого светра, окуляри, коричневі штани та рожеву сорочку.

Саме в цій кольоровій гамі й виконані нові кросівки від Adidas. Вони мають вставку із зеленої шкіри, обрамлену коричневою замшею, та чорну підошву. Рожевий колір у взутті також присутній.

Колаборацію виконано на базі силуету Adidas McCarten.

У комплекті до кросівок є коричневий шкіряний брелок на ланцюжку з обличчям Неда Фландерса.

Цей персонаж також зображений і на коробці для взуття. На малюнку він тримає табличку із написом: “Правило шульг!”

Нові кросівки можна буде придбати в інтернет-магазині Adidas за $90.

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