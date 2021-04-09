Компанія Adidas у колаборації з виробником конструкторів Lego випустила оригінальні кросівки, які можна прикрасити кубиками.

Про це повідомляє видання The Verge.

Йдеться про кросівки Ultraboost DNA. Їх особливістю є оригінальний кастомізований дизайн: з боків розміщені прозорі пластикові вставки (три смужки), які можна доповнити кубиками Lego.

Це дозволить створити індивідуальний дизайн для взуття.

Модель називається Adidas Ultraboost DNA X Lego Plates. Згідно з даними на сайті Adidas, вона коштує 200 доларів.

The new customisable Ultraboost DNA x LEGO Plates running shoes. LEGO Plates included.#adidasxLEGO pic.twitter.com/HvhYOZex6n — LEGO (@LEGO_Group) April 7, 2021

У дизайні кросівок є й інші елементи від Lego: логотип на язичку, а також стилізовані під конструктор вставки на верхній частині і підошві взуття.

Внутрішнє оздоблення кросівок теж виконане у фірмовому жовтому кольорі Lego.

Як повідомляє німецький англомовний сайт про вуличну моду Highsnobiety, взуття поставляється з набором кубиків конструктора основних кольорів. Всього в комплект входять по 36 зелених, червоних, синіх і жовтих кубиків.

Продаж кросівок стартував 8 квітня.

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