Про це повідомляє видання The Verge.
Йдеться про кросівки Ultraboost DNA. Їх особливістю є оригінальний кастомізований дизайн: з боків розміщені прозорі пластикові вставки (три смужки), які можна доповнити кубиками Lego.
Це дозволить створити індивідуальний дизайн для взуття.
Модель називається Adidas Ultraboost DNA X Lego Plates. Згідно з даними на сайті Adidas, вона коштує 200 доларів.
The new customisable Ultraboost DNA x LEGO Plates running shoes. LEGO Plates included.#adidasxLEGO pic.twitter.com/HvhYOZex6n
— LEGO (@LEGO_Group) April 7, 2021
У дизайні кросівок є й інші елементи від Lego: логотип на язичку, а також стилізовані під конструктор вставки на верхній частині і підошві взуття.
Внутрішнє оздоблення кросівок теж виконане у фірмовому жовтому кольорі Lego.
Як повідомляє німецький англомовний сайт про вуличну моду Highsnobiety, взуття поставляється з набором кубиків конструктора основних кольорів. Всього в комплект входять по 36 зелених, червоних, синіх і жовтих кубиків.
Продаж кросівок стартував 8 квітня.
Переглянути цей допис в Instagram
- Раніше повідомлялося, що бренд Аdidas Originals до “дня 4/20” створив кросівки, натхненні персонажем Рушник з популярного мультсеріалу “Південний парк”.