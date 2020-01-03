Дану інформацію сам дизайнер підтвердив виданню Complex.

За словами Уотерспуна, кросівки знаходяться на стадії розробки. Їх виготовлять із екологічних матеріалів, доповнених вишивкою з квітковими принтами.

“Це буде величезним стрибком в сфері сталого розвитку і сильно відрізняється від того, що я показував раніше. Не можу дочекатися їх випуску, це буде весело. Я виріс на грі в футбол, це була моя перша любов, до скейтбордингу. Я завжди носив Adidas, з голови до ніг, я люблю Samba (модель кросівок Adidas, – ред.)… Я почав носити Nike, коли скейтбординг увійшов у моє життя, тому мені дуже цікаво покопатися в спогадах і усвідомити, що я так само сильно люблю Adidas” , – наголосив дизайнер.

Раніше він натякав на колаборацію в своєму Instagram. Пост супроводжувався підписом: “Видалю це через 60 секунд. Ви знаєте, я ледь вмію зберігати секрети”.

На оприлюдненому дизайнером фото, ймовірно, були зображені принти, які планується нанести на нову модель кросівок. Згодом пост був видалений.

Шон Уотерспун – американський дизайнер, співзасновник мережі вінтажних магазинів Round Two. У 2017 році він переміг у конкурсі Nike на кращий концепт-дизайн кросівок Air Max.