Про це компанія повідомила у LinkedIn.
Ми вирішили зупинити роботу наших магазинів і нашого сайту в Росії до подальшого повідомлення. Водночас компанія продовжить виплату заробітних плат працівникам і не виходить з ринку РФ остаточно “до подальшого повідомлення”, – зауважили в Adidas.
Це відбулося згідно з прикладом колеги на ринку, німецької спортивної компанії PUMA, яка ухвалила рішення щодо зупинення роботи всіх своїх магазинів на території РФ на тлі війни, яку вона розв’язала в Україні.
Раніше також Компанія Nike заявила, що зупиняє роботу інтернет-магазину в Росії.
- Водночас нафтова компанія-гігант Royal Dutch Shell оголосила про намір поступово відмовитись від участі в усіх своїх проєктах у Російській Федерації.
- Зокрема Netflix призупинив роботу в РФ на знак протесту проти повномасштабного вторгнення країни в Україну.
- Варто зазначити, що група компаній Kering, яка володіє кількома фешн-брендами, зокрема, Gucci, Yves Saint-Laurent, Bottega Veneta, Balenciaga, Boucheron та Alexander McQueen, тимчасово закриває магазини на території Росії.