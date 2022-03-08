Німецький бренд спортивного одягу та взуття Adidas Originals заявив про закриття своїх магазинів у Російській Федерації, проте поки що не виходить з російського ринку.

Про це компанія повідомила у LinkedIn.

Ми вирішили зупинити роботу наших магазинів і нашого сайту в Росії до подальшого повідомлення. Водночас компанія продовжить виплату заробітних плат працівникам і не виходить з ринку РФ остаточно “до подальшого повідомлення”, – зауважили в Adidas.

Це відбулося згідно з прикладом колеги на ринку, німецької спортивної компанії PUMA, яка ухвалила рішення щодо зупинення роботи всіх своїх магазинів на території РФ на тлі війни, яку вона розв’язала в Україні.

Раніше також Компанія Nike заявила, що зупиняє роботу інтернет-магазину в Росії.