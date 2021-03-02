Про це повідомляє телеканал CNN з посиланням на двох представників адміністрації.
Офіційні особи Білого дому заявили, що введення санкцій буде відбуватися за погодженням з Європейським союзом. Заходи і точні терміни будуть уточнені в найближчі дні.
Ці санкції стануть першими з боку адміністрації Байдена для Росії, і зададуть тон політиці американського президента щодо Москви в майбутньому. Нагадаємо, що адміністрація Трампа відмовилася вводити санкції проти РФ через отруєння Навального.
За словами офіційних осіб, адміністрація Байдена прагне послати Росії “рішучий сигнал” щодо важливості дотримання прав людини.
Нагадаємо, що в минулому році Євросоюз ввів санкції проти РФ через отруєння Олексія Навального.
Санкції США торкнуться як фізичних, так і юридичних осіб.
- 23 січня по всій Росії на акціях протесту на підтримку опозиційного політика Олексія Навального були затримані понад три тисячі людей. 31 січня в Москві на акції протесту затримали дружину опозиціонера Олексія Навального – Юлію. Усього у 82-х містах затримали 3013 осіб.
- 2 лютого суд у Москві засудив опозиціонера Олексія Навального до 3,5 років колонії загального режиму у справі “Ів Роше” (за вирахуванням терміну, проведеного під домашнім арештом (близько 10 місяців)).
- Американський сенатор від Республіканської партії Мітт Ромні анонсував розгляд Сенатом питання введення санкцій проти Росії через вирок російському опозиціонерові Олексію Навальному.
- Російська Федерація оголосила дипломатів зі Швеції, Польщі та Німеччини persona non grata і наказала їм залишити країну. Дипломати брали участь в акціях на підтримку опозиціонера Олексія Навального.
- Російського опозиціонера Олексія Навального, засудженого до 3,5 років, доправили до виправної колонії в місті Покров у Володимирській області РФ, де він відбуватиме вирок. Його помістили на карантин.