Адміністрація президента Джо Байдена на цьому тижні готується ввести санкції відносно Росії у зв'язку з отруєнням і тюремним ув'язненням лідера російської опозиції Олексія Навального.

Про це повідомляє телеканал CNN з посиланням на двох представників адміністрації.

Офіційні особи Білого дому заявили, що введення санкцій буде відбуватися за погодженням з Європейським союзом. Заходи і точні терміни будуть уточнені в найближчі дні.

Ці санкції стануть першими з боку адміністрації Байдена для Росії, і зададуть тон політиці американського президента щодо Москви в майбутньому. Нагадаємо, що адміністрація Трампа відмовилася вводити санкції проти РФ через отруєння Навального.

За словами офіційних осіб, адміністрація Байдена прагне послати Росії “рішучий сигнал” щодо важливості дотримання прав людини.

Нагадаємо, що в минулому році Євросоюз ввів санкції проти РФ через отруєння Олексія Навального.

Санкції США торкнуться як фізичних, так і юридичних осіб.