Про це сказала прессекретарка Білого дому Джен Псакі.

“Чим більше вакциновано людей, незалежно від того, є у них документи чи ні, тим в більшій безпеці ми як країна, і це, безумовно, думка президента”, – сказала Псакі.

До прикладу, деякі нелегальні мігранти, які зараз знаходяться в прикордонних пунктах, вже отримали щеплення проти коронавірусу.

Але представники Республіканської партії проти такої ініціативи президента Байдена.

“План президента Байдена вакцинувати нелегальних іммігрантів раніше американців, яким зараз відмовляють у вакцині проти COVID-19, – це ляпас мільйонам працьовитих сімей, які місяцями чекали вакцину”, – сказав Стів Скалізе, представник республіканців.

Членкиня Палати представників Олександрія Окас-Кортез звинуватила губернатора Небраски Піта Рікеттса, республіканця, в расизмі, після того, як він заявив, що робочих м’ясокомбінатів, без документів, не будуть допускати до розподілу вакцини в його штаті.

Imagine being so racist that you go out of your way to ensure that the people who prepare *your* food are unvaccinated. https://t.co/QtWoJ6XG72

— Alexandria Ocasio-Cortez (@AOC) January 5, 2021