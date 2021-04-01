Про це сказала прессекретарка Білого дому Джен Псакі.
“Чим більше вакциновано людей, незалежно від того, є у них документи чи ні, тим в більшій безпеці ми як країна, і це, безумовно, думка президента”, – сказала Псакі.
До прикладу, деякі нелегальні мігранти, які зараз знаходяться в прикордонних пунктах, вже отримали щеплення проти коронавірусу.
Але представники Республіканської партії проти такої ініціативи президента Байдена.
“План президента Байдена вакцинувати нелегальних іммігрантів раніше американців, яким зараз відмовляють у вакцині проти COVID-19, – це ляпас мільйонам працьовитих сімей, які місяцями чекали вакцину”, – сказав Стів Скалізе, представник республіканців.
Членкиня Палати представників Олександрія Окас-Кортез звинуватила губернатора Небраски Піта Рікеттса, республіканця, в расизмі, після того, як він заявив, що робочих м’ясокомбінатів, без документів, не будуть допускати до розподілу вакцини в його штаті.
Imagine being so racist that you go out of your way to ensure that the people who prepare *your* food are unvaccinated. https://t.co/QtWoJ6XG72
— Alexandria Ocasio-Cortez (@AOC) January 5, 2021
“Ви расист, якщо щосили намагаєтеся гарантувати, що люди, які готують вам їжу, не будуть щеплені”, – написала вона.
У відповідь губернатор сказав, що на м’ясокомбінаті не працюють нелегальні мігранти, тому навряд чи комусь із них відмовлять в вакцинації.
- Станом на 27 березня, 35% американських громадян, близько 120 мільйонів осіб, вже отримали першу дозу вакцини проти коронавірусу COVID-19.