Про це повідомляє американський телеканал CNN.
Цього тижня Байден назвав російського президента Володимира Путіна “вбивцею”.
Деякі радники Байдена були здивовані таким висловлюванням президента. Вони очікували жорсткої відповіді з боку Росії. Однак Кремль вирішив відкликати свого посла вперше за більш ніж 20 років. Путін лише побажав Байдену “міцного здоров’я” і запропонував провести дебати в онлайновому режимі.
Пізніше в Білому домі заявили, що Байден назвав Путіна “вбивцею” і не шкодує про це.
“Його відповідь задала тон адміністрації Байдена, яка обрала шлях жорсткої риторики проти Росії, спрямованої на відновлення сили й морального авторитету США при демонстративній протидії лідерам, які скотилися до авторитаризму”, – сказано в матеріалі.
Через два дні представники адміністрації Байдена вступили у відкриту суперечку з китайськими колегами в залі готелю Captain Cook на Алясці. Там відбулися перші офіційні переговори США і Китаю.
Держсекретар Ентоні Блінкен сказав на зустрічі з представниками Китаю, що “ставити проти Америки – не найкращий варіант”.
Обидві події дали зрозуміти Пекіну і Москві, що “американці скептично налаштовані” для побудови добрих відносин.
Тепер в адміністрації Байдена працюють над завершенням пакета санкцій, щоб покарати Росію за її спроби втрутитися у вибори в США, її роль в масовому зломі SolarWinds і через виплату коштів військовим в Афганістані за вбивства американських солдатів. Пакет санкцій буде оприлюднений наступного тижня.
При цьому, в Білому домі побоюються, що санкцій проти РФ може бути недостатньо.
“Але санкції проти режиму Путіна практично не вплинули на його поведінку”, – зазначили в матеріалі.
У США розглядають можливість використання “кіберможливостей” для “завдавання ударів у відповідь”. Можливо, це буде публікація “потенційно неприємної інформації” про російських лідерів.
Як поводитиметься адміністрація Байдена стосовно Китаю – поки невідомо. Варіант з введенням санкцій навряд чи буде ефективним. Тому Білий дім продовжує вивчати способи протидії зростальним технологічним перевагам Китаю шляхом зміни промислової політики США. Ще один зі способів – протистояти китайській агресії в Азії, залучаючи нових союзників в регіоні.
У відносинах з Китаєм і Росією США зробили акцент на “критиці антидемократичної поведінки” країн.
Обидві ситуації продемонстрували бажання адміністрації Байдена показати, що їхня стратегія поведінки абсолютно відрізняється від тієї, яка була при 45-му президентові США Дональда Трампа. Трамп намагався “лестити й Путіну, і президенту Китаю Сі Цзіньпіну” і “закривав очі на порушення прав людини в РФ і Китаї”.
“Найважливіше те, що президент Байден говорив, що нам потрібно відстоювати демократію, ми збираємося конкурувати з цими авторитарними країнами. На цьому тижні ви бачили перший і другий раунди за участю росіян і китайців. США захищають себе після чотирьох років бездіяльності”, – сказав Ніколас Бернс, колишній посол США і високопоставлений чиновник Держдепартаменту.
- 17 березня президент США Джо Байден в інтерв’ю телеканалу ABC заявив, що російський лідер Володимир Путін повинен “поплатитися” за втручання у вибори. На питання, чи вважає Байден Путіна вбивцею, той відповів ствердно.
- 18 березня президент Росії Володимир Путін прокоментував нещодавнє інтерв’ю президента США Джо Байдена, в якому той зробив кілька висловлювань на адресу російського колеги.