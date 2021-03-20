Адміністрація президента США Джо Байдена перейшла до жорсткої риторики та рішучих кроків стосовно Китаю та Росії як головних геополітичних опонентів.

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

Цього тижня Байден назвав російського президента Володимира Путіна “вбивцею”.

Деякі радники Байдена були здивовані таким висловлюванням президента. Вони очікували жорсткої відповіді з боку Росії. Однак Кремль вирішив відкликати свого посла вперше за більш ніж 20 років. Путін лише побажав Байдену “міцного здоров’я” і запропонував провести дебати в онлайновому режимі.

Пізніше в Білому домі заявили, що Байден назвав Путіна “вбивцею” і не шкодує про це.

“Його відповідь задала тон адміністрації Байдена, яка обрала шлях жорсткої риторики проти Росії, спрямованої на відновлення сили й морального авторитету США при демонстративній протидії лідерам, які скотилися до авторитаризму”, – сказано в матеріалі.

Через два дні представники адміністрації Байдена вступили у відкриту суперечку з китайськими колегами в залі готелю Captain Cook на Алясці. Там відбулися перші офіційні переговори США і Китаю.

Держсекретар Ентоні Блінкен сказав на зустрічі з представниками Китаю, що “ставити проти Америки – не найкращий варіант”.

Обидві події дали зрозуміти Пекіну і Москві, що “американці скептично налаштовані” для побудови добрих відносин.

Тепер в адміністрації Байдена працюють над завершенням пакета санкцій, щоб покарати Росію за її спроби втрутитися у вибори в США, її роль в масовому зломі SolarWinds і через виплату коштів військовим в Афганістані за вбивства американських солдатів. Пакет санкцій буде оприлюднений наступного тижня.

При цьому, в Білому домі побоюються, що санкцій проти РФ може бути недостатньо.

“Але санкції проти режиму Путіна практично не вплинули на його поведінку”, – зазначили в матеріалі.

У США розглядають можливість використання “кіберможливостей” для “завдавання ударів у відповідь”. Можливо, це буде публікація “потенційно неприємної інформації” про російських лідерів.

Як поводитиметься адміністрація Байдена стосовно Китаю – поки невідомо. Варіант з введенням санкцій навряд чи буде ефективним. Тому Білий дім продовжує вивчати способи протидії зростальним технологічним перевагам Китаю шляхом зміни промислової політики США. Ще один зі способів – протистояти китайській агресії в Азії, залучаючи нових союзників в регіоні.

У відносинах з Китаєм і Росією США зробили акцент на “критиці антидемократичної поведінки” країн.

Обидві ситуації продемонстрували бажання адміністрації Байдена показати, що їхня стратегія поведінки абсолютно відрізняється від тієї, яка була при 45-му президентові США Дональда Трампа. Трамп намагався “лестити й Путіну, і президенту Китаю Сі Цзіньпіну” і “закривав очі на порушення прав людини в РФ і Китаї”.

“Найважливіше те, що президент Байден говорив, що нам потрібно відстоювати демократію, ми збираємося конкурувати з цими авторитарними країнами. На цьому тижні ви бачили перший і другий раунди за участю росіян і китайців. США захищають себе після чотирьох років бездіяльності”, – сказав Ніколас Бернс, колишній посол США і високопоставлений чиновник Держдепартаменту.