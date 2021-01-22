Адміністрація президента США Джо Байдена тимчасово призупинила видачу дозволів на видобуток нафти і газу на федеральних землях і в акваторіях в рамках зусиль, спрямованих на боротьбу зі зміною клімату та придушення індустрії викопного палива в США.

Про це повідомляє Reuters.

Наказ став першим кроком до виконання даної Байденом обіцянки назавжди заборонити нове буріння на федеральних землях. На федеральну оренду припадає близько 25 % видобутку сирої нафти в країні, що робить їх важливим джерелом енергії, а також викидів парникових газів в Америці.

Попередник Байдена Дональд Трамп прагнув максимізувати видобуток нафти, газу і вугілля на федеральних землях і зазвичай применшував загрози глобального потепління.

Призупинення діяльності було схвалено захисниками довкілля, але висміяне нафтогазовою промисловістю, яка з усіх сил намагається вижити при новій адміністрації, яка пообіцяла зробити боротьбу з глобальним потеплінням своїм головним пріоритетом.

60-денна пауза позбавляє агентства і бюро Міністерства внутрішніх справ їх повноважень з видачі договорів оренди або дозволів на буріння, в той час як адміністрація розглядає правові та політичні наслідки федеральної програми лізингу корисних копалин. При цьому, наказ не обмежує існуючі операції.

Акції американських виробників сланцю з федеральними землями впали після цих новин. EOG Resources Inc і Cimarex Energy Co закрилися на 8,6 %, Devon Energy Corp впали на 7,9 %, а Occidental Petroleum Corp закрилися на 6,4 % на Нью-Йоркській фондовій біржі.