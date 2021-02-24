Президент США Джо Байден видав розпорядження розподілити 25 мільйонів захисних масок по всій країні для подолання наслідків пандемії коронавіруса.

Про це повідомляється на сайті Білого дому.

“У контексті Національної стратегії боротьби з COVID-19 президент Байден оголосив про нові кроки, щоби зробити захисні маски більш доступними для громад, які постраждали від пандемії”, – зазначається в повідомленні.

Зокрема, понад 25 мільйонів масок доправлять у понад 1,3 тисячі громадських центрів охорони здоров’я по всій країні. Крім того, з огляду на економічні наслідки пандемії будуть розгорнуті 60 тисяч пунктів роздачі їжі для найбільш уразливих верств населення.

Планується, що ці кроки будуть реалізовані впродовж наступних тижнів Міністерством охорони здоров’я у взаємодії з Міністерством оборони США.

Сполучені Штати залишаються на першому місці у світі за кількістю виявлених хворих на COVID-19. За даними Університету медицини імені Джона Гопкінса, в США отримали позитивні тести понад 28,2 мільйона людей, понад 502 тисячі інфікованих померли.