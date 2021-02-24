Про це повідомляється на сайті Білого дому.
“У контексті Національної стратегії боротьби з COVID-19 президент Байден оголосив про нові кроки, щоби зробити захисні маски більш доступними для громад, які постраждали від пандемії”, – зазначається в повідомленні.
Зокрема, понад 25 мільйонів масок доправлять у понад 1,3 тисячі громадських центрів охорони здоров’я по всій країні. Крім того, з огляду на економічні наслідки пандемії будуть розгорнуті 60 тисяч пунктів роздачі їжі для найбільш уразливих верств населення.
Планується, що ці кроки будуть реалізовані впродовж наступних тижнів Міністерством охорони здоров’я у взаємодії з Міністерством оборони США.
Сполучені Штати залишаються на першому місці у світі за кількістю виявлених хворих на COVID-19. За даними Університету медицини імені Джона Гопкінса, в США отримали позитивні тести понад 28,2 мільйона людей, понад 502 тисячі інфікованих померли.
- Головний інфекціоніст США Ентоні Фаучі заявив, що американцям, можливо, доведеться носити маски і в 2022 році.