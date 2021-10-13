У Білому домі офіційно відмовилися від практики арештів мігрантів, що працюють нелегально, на робочих місцях. Тепер відповідальність покладено на тих, хто даватиме їм роботу й не сплачуватиме податки.

Про це повідомляє американський телеканал CBS News.

“Зусилля правоохоронних органів тепер буде зосереджено на притягненні до відповідальності роботодавців-експлуататорів”, – пояснили в президентській адміністрації.

Зокрема, це стосуватиметься політики Департаменту національної безпеки (DHS). Вони слідкуватимуть за роботодавцями, які братимуть на роботу нелегальних мігрантів. Це не означає, що нелегали більше не зможуть працювати. Навпаки, нова норма зобов’язує роботодавців платити їм гідну заробітну плату та гарантувати безпечні умови праці, не експлуатувати дітей.

Таке рішення є прямо протилежним тому, що діяло за часів адміністрації 45-го американського президента Дональда Трампа. Приміром, у 2019 році влітку Імміграційна митна служба (ICE) провела наймасштабнішу в історії США операцію з пошуку нелегальних мігрантів на робочих місцях. Тоді було заарештовано 700 працівників без документів на одному з підприємств у штаті Міссісіпі.

Але в нинішній адміністрації переконані, що такі методи лише відлякували нелегальних мігрантів. У Байдена зацікавлені в тому, аби нелегальні мігранти, які поки не мають потрібних документів, могли працювати в гідних умовах.

У Білому домі запевнили, що нова політика дасть змогу створити справедливий ринок праці та піде на користь бізнесу.