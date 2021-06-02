Адміністрація президента США Джо Байдена заявила, що припинить оренду ділянок для видобутку нафти і газу в Арктичному національному заповіднику дикої природи на Алясці, ліцензії на які були видані в останній місяць президентства Дональда Трампа.

Про це повідомляє міжнародне інформагентство Reuters.

Це рішення зводить нанівець одне із знакових зусиль колишнього президента Трампа по розширенню розробки викопного палива в Сполучених Штатах і завдає удар уряду штату Аляска, яке сподівалося, що відкриття величезного заповідника допоможе відродити його нафтову промисловість, що приходить в занепад.

Департамент внутрішніх справ Трампа видав ліцензію на оренду арктичного національного заповідника дикої природи (ANWR) в січні, незважаючи на заперечення захисників навколишнього середовища і корінних народів. Під час своєї кампанії Байден пообіцяв захистити невинне середовище проживання білих ведмедів, карибу і перелітних птахів.

Управління внутрішніх справ Байдена заявило, що вже повідомило про своє рішення орендарів, в тому числі агентство штату Аляска.

“У ході розслідування, в рамках якого будуть розглянуті “правові недоліки” проведеного попередньою адміністрацією екологічного аналізу лізингу в ANWR, буде визначено, чи будуть договори оренди залишатися в силі, анульовані або підлягатимуть пом’якшувальним заходам”, – додали в адміністрації президента США.

Лізингова програма ANWR вже є предметом судових позовів з боку екологічних груп і груп корінного населення, які стверджують, що адміністрація Трампа порушила федеральний закон, виконавши помилковий екологічний аналіз, який не зміг належним чином розглянути його вплив на дику природу і місцевих жителів.

Цей крок є останнім зусиллям Байдена щодо обмеження нафтогазової діяльності на державних землях, а також частиною більш широкої програми по декарбонізації економіки США і боротьби зі зміною клімату. Він також призупинив всі нові договори оренди на видобуток нафти і газу на федеральних землях і в акваторіях.