Про це повідомляє агентство Reuters.

Президент Дональд Трамп уже давно обіцяв повернути виробництво з-за кордону.

Міністерство торгівлі США спільно з іншими відомствами шукають способи підштовхнути компанії до переміщення як джерел поставок, так і виробництва з Китаю. “Ми працювали над [скороченням ланцюгів поставок з Китаю] протягом останніх кількох років, але зараз ми більш активно розвиваємо цю ініціативу”, – заявив Кейт Креч, заступник міністра економічного зростання, енергетики і навколишнього середовища в штаті США.

Податкові пільги та потенційні субсидії є одними із заходів, які розглядаються для стимулювання перенесення виробництва і поставок з Китаю.

Адміністрація Трампа розглядає можливість введення нових мит на китайські товари як спосіб покарати Пекін за пандемію коронавируса.

Трамп неодноразово заявляв, що він може ввести нові мита до вже діючих в розмірі 25% (на 370 млрд доларів) на китайські товари.

Інші способи покарати Китай можуть включати санкції відносно чиновників або компаній, а також більш тісні відносини з Тайванем.

У 2010 році Китай обігнав Сполучені Штати як найбільшу країну-виробника в світі, і, згідно з даними ООН, на його частку припадало 28% світового виробництва в 2018 році.