На тлі загрози ескалації військового конфлікту з боку Росії адміністрація президента США Джо Байдена протягом останніх кількох місяців продовжує поширювати розвідувальні дані про плани противника, стримуючи РФ.

Про це повідомляє CNN.

Протягом кількох місяців адміністрація Байдена поширювала тривожні заголовки та дивувала Вашингтон офіційними оприлюдненнями раніше секретних розвідувальних даних, які розкривають дії Росії, поки Москва нарощує війська на українському кордоні.

Як зазначає CNN, розкриття інформації скоординували між Радою національної безпеки, розвідувальною спільнотою та іншими агентствами, аби зірвати російське планування, притупити ефективність будь-яких операцій під “фальшивим прапором” й стримати військові дії.

Джерела видання інформують, що президент Росії Володимир Путін був заскочений зненацька. Російські військові та представники розвідки скаржаться на розкриття їхніх планів.

Це корисно, аби змусити їх засумніватися в собі. Корисно змусити їх поставити питання, чи можуть вони насправді здійснити деякі з цих планів, і при цьому зберігати таємницю та несподіванку. Іноді, якщо досить сумніваєтеся в системі, то можете фактично вилучити деяких компетентних людей, яких підозрюєте у шпигунстві, які насправді не є шпигунами”, — зазначає CNN високопоставлений співробітник західної розвідки.

Також подібна стратегія призвела до зіткнень з американськими ЗМІ через небажання чиновників показати докази своїх заяв. Розкриття інформації здебільшого надійшла у формі заяв представників агентства. Водночас в адміністрації чиновники надали небагато доказів і фактично просили журналістів оприлюднити матеріал без підтвердження.

У розвідці наголошують, що такі дії не “інструменталізують пресу, а проводять стратегічну комунікаційну кампанію”.

Після низки оприлюднених нещодавно заяв прессекретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков прокоментував ситуацію.