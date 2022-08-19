За даними одразу трьох джерел, Адміністрація президента США Джо Байдена готує близько 800 мільйонів доларів додаткової військової допомоги Україні. Про своє рішення Вашингтон може офіційно оголосити наступного тижня.

Про це повідомляє Reuters.

За даними джерел, американський лідер санкціонує допомогу, використовуючи свої президентські повноваження щодо скорочення, які дозволяють президенту дозволяти передачу надлишку зброї з запасів США.

Також за інформацією джерел, офіційно про додатковий пакет допомоги Україні можуть оголосити наступного тижня.

Однак джерела наголосили, що до оголошення офіційної інформації про допомогу її загальна сума може ще змінитись.

Водночас у Білому домі коментувати цю інформацію відмовились.