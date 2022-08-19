Про це повідомляє Reuters.
За даними джерел, американський лідер санкціонує допомогу, використовуючи свої президентські повноваження щодо скорочення, які дозволяють президенту дозволяти передачу надлишку зброї з запасів США.
Також за інформацією джерел, офіційно про додатковий пакет допомоги Україні можуть оголосити наступного тижня.
Однак джерела наголосили, що до оголошення офіційної інформації про допомогу її загальна сума може ще змінитись.
Водночас у Білому домі коментувати цю інформацію відмовились.
- За даними Кільського інституту, починаючи з квітня Європа зменшує обсяг надання Україні військової допомоги. У липні, за даними ЗМІ, одразу шість країн Європи не надали Україні нових обіцянок військової допомоги.