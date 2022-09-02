Про це повідомляє Reuters з посиланням на Шаланду Янг, директорку управління та бюджету Білого дому.
Запит на надзвичайне фінансування також включатиме 2 мільярди доларів для усунення впливу війни Росії в Україні на постачання енергоресурсів США.
Раніше адміністрація Байдена отримала підтримку обох партій у наданні Україні понад 13,5 мільярдів доларів допомоги у сфері безпеки з січня 2021 року. Янг сказала, що “близько трьох чвертей схваленої Конгресом допомоги” для нашої держави вже було виділено або виплачено.
“Ми об’єднали світ, щоб підтримати народ України, який захищає свою демократію, і ми не можемо дозволити, щоб ця підтримка України вичерпалася”, – додала Янг.
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