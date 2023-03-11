Адміністрація Байдена працює над подальшим посиленням обмежень на експорт обладнання для виробництва напівпровідників до Китаю, посилюючи правила, спрямовані на те, щоб перешкодити країні розвивати передову індустрію мікросхем.

Про це повідомляє Bloomberg.

За словами джерел, знайомих з ситуацією, уряд США поінформував американські компанії про план, заявивши, що планує оголосити про нові обмеження вже наступного місяця.

Правила можуть подвоїти кількість машин, які вимагають спеціальних ліцензій на експорт, створюючи нові перешкоди для виробників обладнання, таких як Applied Materials Inc.

Цей крок ще більше підірве галузь виробництва мікросхем, яка вже справляється з правилами, запровадженими в жовтні. Ці обмеження вимагали експортних ліцензій на певні машини та забороняли громадянам США працювати в Китаї та інших країнах, які могли становити загрозу національній безпеці. Існують також положення, що обмежують підтримку або продаж технологій для певних типів продуктів.

Згідно з останніми положеннями, адміністрація планує координувати дії з урядами Нідерландів і Японії, двох інших ключових країн для виробництва мікросхем. За словами особи, знайомої з планами адміністрації, США не планують пом’якшувати свої плани, якщо ці інші країни приймуть слабші обмеження.

Представники Ради національної безпеки Білого дому та міністерства торгівлі, які контролюють цей процес, відмовилися від коментарів.

Близько 17 із багатомільйонних машин, життєво важливих для виробництва напівпровідників, наразі потребують ліцензій, особливо якщо китайські клієнти намагаються їх купити. За словами людей, це число має подвоїтися, враховуючи обмеження, накладені Токіо та Гаагою.

У США є три основні виробники мікросхемного обладнання: Applied Materials, KLA Corp. і Lam Research Corp. Разом з японською Tokyo Electron Ltd. і нідерландською ASML Holding NV вони домінують у галузі. Без доступу до їхніх найкращих продуктів неможливо побудувати фабрики, здатні виробляти найсучасніші мікросхеми.

Американські компанії були змушені попередити інвесторів, що втрата доступу до китайського ринку коштуватиме їм мільярдів доларів доходу. Щоб вирівняти умови — і стиснути кільце навколо нових зусиль Китаю щодо виробництва чіпів — адміністрація Байдена лобіювала в Токіо та Гаазі накласти такі ж обмеження на їхні компанії.

Раніше цього тижня уряд Нідерландів заявив, що готує обмеження на певні машини для виробництва мікросхем. Нова пропозиція стримає експорт так званої продукції для літографії із зануренням DUV, додавши до обмежень, які вже існують для найсучасніших літографічних машин. Це обладнання має вирішальне значення для виробництва найсучасніших мікросхем у світі.

Очікується, що правила будуть опубліковані до літа, згідно з листом, надісланим міністром зовнішньої торгівлі уряду законодавцям у середу. Але, на відміну від США, уряд Нідерландів не обговорював обмежень для своїх громадян і не встановлював обмежень на кінцеве використання чіпів.