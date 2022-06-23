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Про це повідомляє американський телеканал СNN.

Існує велика ймовірність того, що адміністрація президент США Джо Байдена публічно заявить про черговий пакет військової підтримки Україні вже сьогодні.

Пакет міститиме у собі додаткові високомобільні артилерійські ракетні системи (HIMARS), а також артилерійські боєприпаси. Ймовірно, що загальна сума пакета не перевищуватиме 500 мільйонів доларів.

У Білому домі заявили, що США будуть продовжувати регулярно надавати Україні допомогу в галузі безпеки.

ДОВІДКА: HIMARS – це американська ракетна артилерійська система підвищеної мобільності, змонтована на колісному шасі.

Вона призначена для ураження районів зосередження артилерійських систем, засобів ППО і вогневої підтримки, вантажного транспорту, бойових машин і бронетранспортерів, а також для надання вогневої підтримки своїм підрозділам.

Система призначена для стрільби керованими і некерованими ракетами. Максимальна дальність — 300 км.