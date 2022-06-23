Про це повідомляє американський телеканал СNN.
Існує велика ймовірність того, що адміністрація президент США Джо Байдена публічно заявить про черговий пакет військової підтримки Україні вже сьогодні.
Пакет міститиме у собі додаткові високомобільні артилерійські ракетні системи (HIMARS), а також артилерійські боєприпаси. Ймовірно, що загальна сума пакета не перевищуватиме 500 мільйонів доларів.
У Білому домі заявили, що США будуть продовжувати регулярно надавати Україні допомогу в галузі безпеки.
ДОВІДКА: HIMARS – це американська ракетна артилерійська система підвищеної мобільності, змонтована на колісному шасі.
Вона призначена для ураження районів зосередження артилерійських систем, засобів ППО і вогневої підтримки, вантажного транспорту, бойових машин і бронетранспортерів, а також для надання вогневої підтримки своїм підрозділам.
Система призначена для стрільби керованими і некерованими ракетами. Максимальна дальність — 300 км.
- Нагадаємо, що у Конгрес США внесли законопроєкт про підготовку українських військових льотчиків. Новий законопроєкт дозволить Сполученим Штатам Америки розпочати навчання українських пілотів і членів екіпажів на літаках F-15, F-16 та інших повітряних суднах.
- Міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що американські артилерійські ракетні системи HIMARS вже знаходяться на території України.
- Армія США погодилася надати одного зі своїх двох роботизованих собак, щоб допомогти знешкоджувати міни та інші боєприпаси в Україні.