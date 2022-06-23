Очікується, що адміністрація президента США Джо Байдена вже сьогодні оголосить про додаткову військову допомогу для України.

Про це повідомляє американський телеканал СNN.

Існує велика ймовірність того, що адміністрація президент США Джо Байдена публічно заявить про черговий пакет військової підтримки Україні вже сьогодні.

Пакет міститиме у собі додаткові високомобільні артилерійські ракетні системи (HIMARS), а також артилерійські боєприпаси. Ймовірно, що загальна сума пакета не перевищуватиме 500 мільйонів доларів.

У Білому домі заявили, що США будуть продовжувати регулярно надавати Україні допомогу в галузі безпеки.

ДОВІДКА: HIMARS – це американська ракетна артилерійська система підвищеної мобільності, змонтована на колісному шасі.

Вона призначена для ураження районів зосередження артилерійських систем, засобів ППО і вогневої підтримки, вантажного транспорту, бойових машин і бронетранспортерів, а також для надання вогневої підтримки своїм підрозділам.

Система призначена для стрільби керованими і некерованими ракетами. Максимальна дальність — 300 км.