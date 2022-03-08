Сполучені Штати продовжують запровадження нових санкцій проти Росії через її вторгнення до України. Нові обмеження можуть бути запроваджені вже у вівторок. Вони стосуватимуться імпорту нафти і газу з РФ.

Про це повідомляє Washington post.

Сполучені Штати планують заборонити імпорт нафти та газу з Росії

Washington post повідомляє, що таке рішення може бути прийнято вже у вівторок. Цьому передувала низка перемовин “за зачиненими дверима”, в яких чиновники аналізували можливі варіанти захисту світової економіки від енергетичного шоку. Це віданню повідомило “четверо проінформованих співрозмовників”. Як вважають у Washington post, такий обмежувальний захід буде одним з найсерйозніших запроваджених проти РФ.

Також у виданні вважають, що обмеження імпорту нафти і газу з Росії матиме “дуже значні геополітичні наслідки”, бо ціни на нафту вже злетіли вгору після вторгнення Росії до України. Європа, яка є більш залежною від російських енергоносіїв, ніж США, оголосила про план зменшення імпорту російського газу на дві третини цього року. Такий крок зменшить енергетичні зв’язки Європи з Росією, проте не розірве їх остаточно.

Подібні заходи з боку Європи та США позбавлять Путіна одного з головних джерел його прибутку, але водночас це може нанести шкоду економікам деяких західних країн. Джерела WP повідомляють, що наявна ситуація може стати поштовхом до переходу на екологічні джерела енергії, бо в такий спосіб США можуть зменшити свою залежність від авторитарних “бензодержав”. Проте експерти в енергетиці зауважують, що в короткостроковій перспективі наслідки запровадження таких санкцій можуть бути вкрай серйозними і для західних країн.